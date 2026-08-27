輝達循環融資藏隱憂！陳嘉偉「別好了傷疤忘了疼」：C波等距跌向31117

承通投顧分析師陳嘉偉在影音中針對輝達（NVIDIA）財報公布後的台股走勢提出警示，直言市場陷入「好了傷疤忘了疼」的樂觀氛圍，並直指這波反彈極可能演變成「利多出盡」的C波下殺起點。

陳嘉偉從籌碼與技術面分析，台股日前大漲但單日融資暴增近80億元、櫃買融資也大增37億元，呈現散戶在反彈高檔蜂擁進場的現象。

他以「本格派」技術分析強調，大盤若要真正回測半年線後再創新高，必須具備超越先前頭部的大成交量，然而目前市場呈現「價漲量縮」且成交量完全不及格，加上開高走低殺尾盤，顯示多頭反彈動能不足。

針對盤面結構，陳嘉偉指出台股之所以看似抗跌，全靠塑膠股（整體大漲約8%）等傳產與金融權值股硬撐指數，反觀輝達財報最大受惠者台積電盤中卻殺尾盤收低，形成強烈反差。

在輝達財報核心問題上，陳嘉偉深入剖析華爾街最擔憂的「循環融資」與「幽靈負債」...

他指出，輝達為維持高速增長，甚至扮演起「AI央行」的角色，透過直接注資、擔任貸款擔保人、乃至提供算力租賃公司最低收入保障等方式，將資金借給客戶再回流購買GPU，形成實質上的營收自我循環。

這種將上下游深度綁定在一起的模式如同「三國時代火燒連環船」，一旦OpenAI等下游端因降價競爭、資本支出超越收入而面臨虧損與違約，將引發連鎖風暴。

陳嘉偉強調，輝達財報並未化解市場對循環融資與負債隱憂的疑慮，隨著財報公布、利多出盡，台股反彈已接近尾聲。若依波浪理論等距跌幅試算，台股後續恐面臨C波主跌段修正，目標下探31117點，提醒投資人切勿在量能不足與融資暴增之際盲目追高。

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