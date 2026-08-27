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聯電海外發債570億！網見擴產喊空：看看廣達緯創、一發債就被殺

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電決議發行最高18億美元（約新台幣570億元）海外可轉債以擴充產能，業界解讀可能迎來大單提前備戰，PTT鄉民則擔憂「發債必崩」恐面臨短線回檔整理。中央社
聯電決議發行最高18億美元（約新台幣570億元）海外可轉債以擴充產能，業界解讀可能迎來大單提前備戰，PTT鄉民則擔憂「發債必崩」恐面臨短線回檔整理。中央社

晶圓代工大廠聯電（2303）擴產再有大動作，董事會決議發行海外第七次無擔保轉換公司債，發行總額最高18億美元、約新台幣570億元，募集資金將全數用於購置機器設備及廠務工程。由於聯電近期籌資、擴產動作接連不斷，業界分析，背後可能是有大單落袋，提前為下一波成長準備產能。

聯電此次海外可轉債分為A券及B券，兩種券別合計發行總額包括超額認購部分，以18億美元為上限，發行期間不超過5年，票面利率暫定0%。聯電日前才完成40億元國內第二次無擔保轉換公司債，如今再啟動最高570億元海外籌資，資本布局規模進一步放大。

不只籌錢，聯電也同步擴產。公司7月底已通過分階段擴產計畫，除了擴建新加坡廠區無塵室產能，也規劃在台灣南科興建新廠，並將今年資本支出調升至20億美元。法人指出，AI伺服器、網通、車用及高效能運算需求，也帶動電源管理、驅動IC、連接晶片及特殊製程需求升溫。

不過消息傳到PTT股板後，網友反應卻與業界分析形成強烈反差，不少人看到「發債＋擴產」第一時間直接喊空，有人直呼「看看廣達緯創，一發債就被殺一陣子」、「這時候擴大資本支出就是崩」、「發債 要崩了」，甚至有人簡單留下「發債必崩」。

也有網友把焦點放在成熟製程擴產是否有利後市，有人疑惑「成熟製程擴產 真的假的」，也有人認為「賺你供不應求的毛利錢,擴產就是搞自己沒錯.」。面對最高570億元的海外可轉債計畫，PTT目前討論明顯偏向謹慎，還有網友提醒「要有心理準備蹲一陣子」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

緯創 聯電 公司債

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