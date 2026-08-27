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台股上看5萬點掀論戰！網喊台積電發動就到了 保守派示警：衝太快小心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Dcard網友因見外資回流而看好台股年底有望攻上5萬點並考慮逢低加碼國巨，引發股友針對台積電助攻衝萬點的樂觀情緒與慎防奪魂巨修正風險展開熱烈討論。記者余承翰／攝影
一名Dcard網友因見外資回流而看好台股年底有望攻上5萬點並考慮逢低加碼國巨，引發股友針對台積電助攻衝萬點的樂觀情緒與慎防奪魂巨修正風險展開熱烈討論。記者余承翰／攝影

台股持續在高檔震盪，年底能否進一步攻上5萬點，也成為投資人熱議話題。一名網友在Dcard股票板發文表示，近期一直聽到有人預測台股今年底有機會攻上5萬點，原本認為目標「太誇張」，但觀察近期大盤走勢，加上有些外資開始回來的跡象，讓他開始覺得並非完全沒有機會。

原PO透露，自己目前仍偏向看多，甚至認為「五萬以前好像都還算買點XD」，只要手上還有閒錢就會繼續投入。目前也打算觀望被動元件族群表現，如果國巨華新科出現自己認為合適的價位，就考慮再補一些，同時好奇其他投資人究竟看多還是看空，以及5萬點能否在今年內見到。

文章曝光後，不少網友對5萬點抱持樂觀看法，有人直喊「不用到年底 搞不好中秋節前就衝上去囉」、「月底就有機會了」，也有人認為權值股仍是關鍵，表示「台積電發動一下就到了」。另有網友喊出「可以的 要相信台股第四法人」，顯示市場多頭氣氛仍相當濃厚。

不過也有人認為，即使最終真的站上5萬點，中間過程未必一路順風。有網友提醒「衝上五萬點不難啊 但如果衝太快後續修正就要小心了」、「會 但中間的波動你要撐住」，也有人相對保守表示「年底有可能 但絕對不會是9月10月」、「年底能站穩47.48就偷笑了」。

至於原PO點名想找機會加碼的國巨，也引來不同聲音，有網友直接勸「奪魂巨 慎入...」，另一人則表示「別的股都反彈了就國巨一灘死水，還敢買喔」。對於目前市場愈漲愈樂觀的氣氛，也有網友留下「散戶多是漲時看多 跌時看空 多學學政府逆向護盤心態」，替這波5萬點討論增添不同觀點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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