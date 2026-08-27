台股上看5萬點掀論戰！網喊台積電發動就到了 保守派示警：衝太快小心

台股持續在高檔震盪，年底能否進一步攻上5萬點，也成為投資人熱議話題。一名網友在Dcard股票板發文表示，近期一直聽到有人預測台股今年底有機會攻上5萬點，原本認為目標「太誇張」，但觀察近期大盤走勢，加上有些外資開始回來的跡象，讓他開始覺得並非完全沒有機會。

原PO透露，自己目前仍偏向看多，甚至認為「五萬以前好像都還算買點XD」，只要手上還有閒錢就會繼續投入。目前也打算觀望被動元件族群表現，如果國巨或華新科出現自己認為合適的價位，就考慮再補一些，同時好奇其他投資人究竟看多還是看空，以及5萬點能否在今年內見到。

文章曝光後，不少網友對5萬點抱持樂觀看法，有人直喊「不用到年底 搞不好中秋節前就衝上去囉」、「月底就有機會了」，也有人認為權值股仍是關鍵，表示「台積電發動一下就到了」。另有網友喊出「可以的 要相信台股第四法人」，顯示市場多頭氣氛仍相當濃厚。

不過也有人認為，即使最終真的站上5萬點，中間過程未必一路順風。有網友提醒「衝上五萬點不難啊 但如果衝太快後續修正就要小心了」、「會 但中間的波動你要撐住」，也有人相對保守表示「年底有可能 但絕對不會是9月10月」、「年底能站穩47.48就偷笑了」。

至於原PO點名想找機會加碼的國巨，也引來不同聲音，有網友直接勸「奪魂巨 慎入...」，另一人則表示「別的股都反彈了就國巨一灘死水，還敢買喔」。對於目前市場愈漲愈樂觀的氣氛，也有網友留下「散戶多是漲時看多 跌時看空 多學學政府逆向護盤心態」，替這波5萬點討論增添不同觀點。

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