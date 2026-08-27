輝達營收估飆70%遠超市場預期45％！網嗨喊：老黃又一人救全村

輝達再度釋出強勁成長展望。根據市場消息，輝達財務長預估2028財年營收將成長約70%，明顯高於市場原先約45%的預期；不過公司同時指出，2028財年前景仍受到供應限制影響，顯示目前需求並非不足，反而是產能成為成長瓶頸。

除了財測亮眼，輝達也持續擴大與亞馬遜AWS的合作。雙方將為美國政府建設資料中心，在「安全的AWS基礎設施」上部署10萬顆GPU，並規畫2027年至2028年間，在AWS全球基礎設施新增部署200萬顆輝達GPU。

消息公布後，輝達盤後股價一度直線拉升近4%。原PO也指出，若成長幅度確實受到產能限制，代表訂單仍有消化不完的情況，甚至認為2028之後的營收增速也可能維持高檔；同時也將焦點延伸至台積電，認為供應吃緊之下，後續漲價議題值得關注。

消息一出，PTT股板氣氛明顯偏多，不少網友直呼「NV要帶AI鏈飛了」、「老黃又一次拯救了世界」、「一人救全村」、「70%……神扯」，也有人直接點名記憶體、載板、PCB、封裝、晶片等AI供應鏈，期待需求持續向上。

不過也有網友沒有完全追價，提醒「還是等今晚美股開盤吧」、「有種感覺 會不會盤後很猛 晚上開盤就烙賽」，另有人注意到股價盤後漲幅並沒有想像中誇張，直言「這財報才漲這樣嗎…」、「盤後漲幅有點少」。在成長70%與供應受限兩大訊號同時出現後，市場下一步仍緊盯輝達正式開盤表現。

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