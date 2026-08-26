流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

不少投資人希望透過存股打造被動收入，存股達人「華倫」分享自己的投資歷程，透露自己過去曾是「流浪教師」，2018年報考桃園文昌國中理化代課老師卻未獲錄取，一度失業。不過，因為早在2004年就開始存股，2018當年即使沒有工作，全年現金股息仍有約160萬元；到了2026年，股票市值更已突破9位數，今年以來股息甚至已逼近400萬元。

華倫今（26）日在臉書粉專「華倫存股 穩中求勝」發文回顧，自己2016年曾出版《流浪教師存零股存到3000萬》，當時一年現金股息約120萬元。到了2018年，他報考代課老師沒有錄取，「然後我就失業了……」，不過同一年，靠股票領到的現金股息已增加至約160萬元。

華倫表示，由於自己對土木建築業沒有興趣，因此很早便投入補教業，同時白天到學校擔任代課老師。他也很早就知道代課工作並不穩定，因此自2004年開始存股，希望逐步累積現金股息與被動收入。

一路存股超過20年，如今來到2026年，華倫透露自己的股票市值已突破「9位數」（破億）。他原先在今年初預估全年股息約350萬元，沒想到截至目前，光是已除息的股票與ETF，股息就已逼近400萬元，再創個人新高。

他指出，今年不少個股與ETF配息超出預期，個股包括台積電、崑鼎、一零四、寶雅、大統益、柏文等；ETF則包括00881、00981A、00982A、00923、00905、00916，以及高股息ETF 00919、00961、00939等。

華倫表示，20多年來投資標的雖然持續調整，早期以民生股為主，近5、6年則增加台積電等科技股，以及AI相關ETF，但「存股心態完全沒有改變」，至今仍經常以零股方式慢慢累積。

他形容，20多年前是「1股、2股買台灣大」，現在則變成「1股、2股買台積電」，未來仍會持續增加股數、將股息重新投入，甚至笑稱自己「買零股已經買到上癮」。

對於有人認為，20多年前股價較低、現在股價已高，因此不適合再存股，華倫也以雞腿便當比喻回應：「20幾年前雞腿便當便宜，現在很貴，所以你不吃飯了嗎？」他認為，長期而言物價會通膨，資產價格也會隨時間改變。

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