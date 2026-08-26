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忽視市場噪音！陳龍看好台股迎主升段大行情 突破歷史新高直指8萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台股量縮拉回屬假破底真穿頭的洗盤，強調AI與矽光子才是盤面主攻，並樂觀預期大盤將迎來上看5萬至8萬點的主升段行情。記者余承翰／攝影
分析師陳龍指出台股量縮拉回屬假破底真穿頭的洗盤，強調AI與矽光子才是盤面主攻，並樂觀預期大盤將迎來上看5萬至8萬點的主升段行情。記者余承翰／攝影

分析師陳龍在最新影音中針對近期台股盤勢與AI產業前景發表樂觀看法。他指出，先前台股在利空干擾下出現的「凹洞量」與拉回，本質上是「假破底、真穿頭」的洗盤格局，如今電子股重啟攻勢並帶動大盤強彈，代表主升段行情即將展開，未來台股不僅會突破歷史新高，更上看5萬點甚至8萬點。

陳龍分析，近期市場對於美伊情勢、美債殖利率飆高以及輝達（NVIDIA）財報過度擔憂，甚至過度依賴AI搜尋大數據而盲目看空，容易賣在市場低點。

他指出，美國財政部透過TGA擴大長債購買規模，展現出穩定金融市場的決心，美債危機可望化解，而台股身為全球AI全產業供應鏈的核心，更是國際科技股的先行指標。

在類股操作方面，陳龍提醒投資人不應盲目追逐近期轉強的航運股或金融股，以免面臨追高殺低與套牢風險。

他強調，盤面真正的主攻部隊仍是電子股與AI概念族群，特別看好矽光子（CPO）產業的爆發力，並點名聯亞、眾達-KY、南亞等個股強勢表現，認為AI基礎建設正如150年前的電力革命，未來發展空間巨大。

此外，陳龍也從總體經濟面切入，指出台灣經濟成長率表現亮眼且具備高額超額儲蓄，新台幣匯率具備升值條件，未來外資可望回補台股，預期大盤日成交量將逐步擴增。

呼籲投資人應忽略短線市場噪音，把握拉回的布局時機，聚焦AI與電子核心族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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