大立光漲停創天價！網嗨「重返榮耀」：下一檔萬金股

光學股王大立光（3008）股價再寫新紀錄，26日開盤僅11分鐘便攻上漲停，股價來到6290元，不僅改寫歷史新高，也超越鴻勁（7769）的6205元，躍居上市櫃公司股價第4高。隨著矽光子（CPO）通訊題材、蘋果新機拉貨與傳統旺季效應同步發酵，大立光近期股價一路走強，睽違約9年重新突破前高，也讓市場再度關注昔日「股王」能否持續向上挑戰。

大立光7月營收48.77億元，雖較去年同期衰退10.66%，但獲利仍維持成長，稅前盈餘22.72億元、年增7.37%，稅後純益18.26億元、年增6.97%，單月EPS達13.94元、年增8.99%；累計前7月營收340.86億元，年增7%。董事長林恩平日前在法說會指出，客戶拉貨動能逐月升溫，7月優於6月、8月又可望優於7月，不過第三季毛利率仍將受到新機種良率影響。

除本業進入旺季外，大立光近期也積極擴充產能，公司日前宣布斥資30.8億元，取得台中市南屯區約6292坪土地及約7054坪建物，主要因應未來產能擴充需求。市場也將大立光近期股價強勢表現，與CPO相關布局連結，認為公司除手機鏡頭本業外，未來若能切入更多AI及高速通訊應用，有機會打開新的成長想像空間。

PTT網友看到大立光漲停創高後一片熱議，有人直呼「重回光榮之路」、「下一檔萬金股」、「AI鏡頭股價起碼上萬」，也有人回顧大立光先前股價跌破2000元時，一度遭市場看衰，如今卻一路翻揚創高，笑稱「之前2000不到一堆人說沒救」。另有股民表示，即使手上只有零股或半張，看到股價創高仍相當開心，也有人分享成本約2500元持有至今，選擇繼續抱著。

不過，也有部分投資人提醒，大立光近期漲勢相當快速，短線追價風險同步升高，有網友感嘆「飆太快了，沒機會上車」，也有人認為CPO相關題材目前仍偏向未來預期，實際貢獻仍需時間驗證。整體而言，大立光靠著蘋果新機旺季、獲利表現與新題材重新站回市場焦點，昔日股王氣勢再現，但在股價已創歷史天價後，後續能否延續漲勢，仍要觀察新機拉貨、毛利率與新業務進展能否持續兌現。

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