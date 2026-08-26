輝達財報前韓國貪狗「重壓」3倍費半！一周狂買近9億美元 網：抄底還抄家

輝達財報即將登場，韓國散戶已經搶先押注半導體反彈！根據原文數據，8月18日至24日期間，南韓散戶大舉買進追蹤費城半導體指數3倍回報的SOXL，淨買入金額高達8億9,115萬美元，甚至超越同期美股淨買入排行第2名至第20名標的的總和。

韓國散戶這次不只押SOXL，資金也流向記憶體及科技相關商品。重點投資三星、SK海力士及美光的Roundhill記憶體ETF吸引8,412萬至8,878萬美元資金，追蹤記憶體2倍回報的RAM ETF也有4,696萬美元流入；SanDisk淨買入額更超過1億美元，僅次於SOXL。

這波瘋狂抄底背後，正逢費半指數大幅修正。原文指出，費半從8月17日12,621.01點跌至24日11,423.17點，跌幅達9.5%，引發散戶進場意願。接下來市場焦點則集中在輝達財報，分析師預估第二季營收可達920億美元，高於先前官方預估的910億美元財測。

不過看到韓國散戶再次重押槓桿ETF，PTT鄉民第一時間反而出現滿滿「反指標」警報，有人直呼「韓國貪狗」、「割一次不夠？」、「完了 訊號來了」，還有人笑稱「抄底還是抄家」、「華爾街：錢真好賺」，擔心財報公布後市場又出現劇烈震盪。

也有網友認為，在費半已經拉回的情況下押3倍ETF並非完全沒道理，留言「現在這點位要賭當然賭3倍費半阿 合理」、「3倍費半就是玩短線阿 賭一根爆漲閃人」，甚至有人笑稱「不賭個股改賭指數 韭菜還是會進化的嘛」。韓國散戶近9億美元重押SOXL後，這次究竟能成功抄底，還是再次碰上財報後震盪，也讓輝達財報更受關注。

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