蘋果摺疊機題材點火新日興！多軍喊「送分題」：現在進場風險低？

蘋果摺疊機題材再度成為市場焦點。PTT股板有網友以新日興（3376）為標的發文看多，指出市場預期蘋果今年秋季發表會可能落在9月9日前後，而邀請函通常會提前約兩週釋出，因此近期有機會迎來題材催化。原PO進一步引用郭明錤最新分析，認為新日興有望取得蘋果摺疊機鉸鏈約65%的總訂單，其餘約35%則由美商安費諾供應，因此將目前的新日興視為「送分題」。

原PO列出多項看多理由，首先回顧2023年iPhone全面導入Type-C充電孔時，相關概念股一度普遍出現20%至40%的漲幅；其次，今年蘋果於5月19日發出WWDC邀請函後，新日興也曾從約205元上漲至249.5元，波段漲幅約21.7%。他認為，目前股價重新回到箱型區間下緣，若跌破所有均線，停損幅度約不到4%，相較可能的題材上漲空間，風險報酬比具有吸引力。

原PO也直接公布交易計畫，表示選擇在26日進場，預計持有至蘋果正式公布摺疊iPhone相關消息、約9月9日前後再考慮出場，停損則設在約184元，同時附上持股交易截圖作為「人權單」。他認為，若蘋果摺疊機真的成為今年新品發表會最大亮點，新日興作為鉸鏈供應鏈的重要受惠者，有望提前吸引市場資金卡位。

不少PTT網友看到實際持股後留言「有單給推」、「跟你1張」、「小跟兩張」、「會贏」，也有人從風險報酬角度認為，目前向下空間約10元，但若題材發酵，上方可能有50至60元空間，「怎麼看都覺得可以拼看看」。另有網友指出，摺疊機若9月才開始拉貨，營收自然可能要到後續月份才明顯反映，因此現階段單看近期營收未必能判斷訂單狀況。

不過，空方與觀望派也提出不少質疑。有網友直言「看營收完全不覺得有單」、「多久前就炒完了」、「已反應吧」，也有人認為蘋果摺疊機售價若高達6萬至8萬元，實際銷量恐怕有限。還有投資人分享自己從5月甚至去年就已卡位，至今仍處於套牢或長期等待狀態，質疑題材雖然講了很久，股價卻始終沒有明顯突破。

另一項爭議則在於「發表會行情」是否真的能一路延續到正式亮相。有網友提醒，蘋果新品題材經常出現「發表前先漲、發表後反而利多出盡」的走勢，甚至預測後續可能出現「摺疊機銷量不如預期」的利空劇本。整體來看，新日興目前確實重新因蘋果摺疊機與鉸鏈供應題材受到關注，但市場分歧也相當明顯，多方押注的是新品發表前的題材行情，空方則更在意實際訂單、營收與終端銷量能否真正兌現。

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