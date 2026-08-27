旺矽跌停⋯法人喊價失靈？網酸「五折好便宜」：外資出貨失敗

探針卡大廠旺矽（6223）近期成為高價股焦點。受到第2季財報優於預期，加上AI晶片測試需求持續升溫，多家外資法人陸續調升或重申旺矽目標價，其中麥格理一口氣將目標價調高19%至9,500元，為目前市場最高；美銀、高盛則喊到8,500元，摩根士丹利維持8,000元。不過，旺矽26日股價卻逆勢重挫，終場收在5,040元並亮燈跌停，與外資目標價形成巨大落差。

從基本面來看，旺矽第2季營運表現仍相當亮眼。麥格理指出，公司單季營收季增33%，營業利益率34.4%創歷史新高，每股純益15.55元；雖然受到產品組合影響，毛利率季減1個百分點至58.4%，但公司預估第3季毛利率可回升至約59%，第4季還有溫和改善空間。法人看好的另一項關鍵，則是AI晶片世代更新速度加快，帶動測試時間拉長，客戶每個專案所需測試機台增加，而每台設備均需搭配探針卡，相關需求也逐步轉向毛利率更高的MEMS微機電探針。

一名網友眼見外資最高喊出9,500元，卻碰上旺矽股價連日走弱，忍不住在PTT發文表示，26日收在5,040元，與法人目標價相比仍有超過4,000元空間，笑問「各位還不抄底進場嗎？」並直言「肉感覺還蠻多的」。不過，旺矽當天卻成為盤面少數、甚至有網友形容「全市場唯一一檔跌停」的高價股，也讓法人目標價與市場實際走勢的落差成為討論焦點。

不少PTT網友對9,500元目標價抱持嘲諷態度，有人笑稱「五折好便宜」、「沒破萬的目標價我是不屑參考的喔」、「挖，那現在還真便宜呢」，也有人聯想到過往高價股經驗，反問「想當初國巨喊多少啊」。另有網友直接認為，「反著看就對了」、「明顯的出貨不順」、「外資、主力套牢了」，甚至將當天跌停視為高檔籌碼鬆動的警訊。

不過，也有投資人趁跌停進場，留言「謝謝今天給上車」、「越跌越買一直攤」，甚至有人表示零股投資人撿得相當開心。整體來看，旺矽基本面與AI測試需求仍受到法人肯定，但股價短線卻出現劇烈修正，也再次引發市場對「目標價究竟能不能當買進依據」的討論。對投資人而言，外資喊出的8,000至9,500元代表的是中長期估值假設，短線仍可能受到籌碼、評價修正及高價股資金輪動影響，法人看多與股價立即上漲並非同一件事。

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