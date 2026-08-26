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輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

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輝達財報恐成火燒連環船！陳嘉偉示警C波大跌：台股將跌到31117

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉警告台股提前押注輝達財報充滿風險，直指其營收虛胖恐引發火燒連環船效應，並預告台股將迎來下探31117點位的C波大跌。記者曾原信／攝影
分析師陳嘉偉警告台股提前押注輝達財報充滿風險，直指其營收虛胖恐引發火燒連環船效應，並預告台股將迎來下探31117點位的C波大跌。記者曾原信／攝影

分析師陳嘉偉在最新影音中針對近期台股走勢與市場對輝達（NVIDIA）財報的期待提出警告。他指出，台股近期出現提前押注輝達財報的現象，然而回顧過去幾個月，類似的「押注戲碼」如台北國際電腦展、美伊和平備忘錄以及台積電法說會，在利多消息公布後，台股往往迎來大跌，甚至導致許多投資人套牢。

陳嘉偉分析，近期台股指數之所以能維持相對強勢，主要是受到金融股、航運股、塑化股及鋼鐵股等非電子權值股的支撐。

他強調，這段期間許多分析師不斷呼籲投資人加碼電子股，卻忽略了高檔反轉的風險，導致「新手套高檔，老手套反彈」的現象不斷重演。他並舉例指出，包含旺矽、穎崴、環球晶等股票，都在利多消息或法說會後出現重挫，甚至出現散戶在跌停板越跌越買、融資餘額卻不減反增的套牢慘況。

針對輝達財報，陳嘉偉認為，雖然輝達目前猶如「AI界的中央銀行」，透過借錢給資金不足的客戶來購買自家晶片，導致業績看似亮眼，但這屬於「循環交易」與「供應商融資」，恐造成營收虛胖。

他引述2000年網路泡沫時期的朗訊（Lucent）與思科（Cisco）為例，指出這類操作猶如「火燒連環船」，一旦其中一家客戶出現問題，恐將牽連所有相關供應鏈，包括台積電在內。

因此，陳嘉偉對後市抱持高度悲觀，他預警台股接下來將進入「C波大跌」，甚至直言未來可能下探至「31117」的極低點位，呼籲投資人切勿因短線利多而失去戒心，應對接下來的空頭走勢保持高度警戒。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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