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彰銀、國票金「公公併」爆合併傳聞！陳重銘樂觀其成：持股總價值不變

聯合新聞網／ 綜合報導
針對彰銀與國票金合併傳聞，存有800張彰銀的陳重銘表示樂觀其成，強調無論誰併誰股東總價值絕對不變，且被併購方通常具溢價優勢，但也提醒併購充滿變數，投資應回歸經營體質。記者余承翰／攝影
針對彰銀與國票金合併傳聞，存有800張彰銀的陳重銘表示樂觀其成，強調無論誰併誰股東總價值絕對不變，且被併購方通常具溢價優勢，但也提醒併購充滿變數，投資應回歸經營體質。記者余承翰／攝影

近期市場傳出彰銀（2801）與國票金（2889）可能進行合併，財經作家陳重銘在影音中表示樂觀其成。

針對誰併誰的問題，他分析彰銀股本高達1100多億元，而國票金僅約300多億元，但國票金擁有金控牌照優勢，最終合併方式仍取決於政府與主管機關態度。

對於存股族擔憂合併後持股數量是否縮水，陳重銘強調，無論形式如何改變，投資人的資產總價值絕對不會變。

併購換股方面，雙方勢必會經過議價，通常被併購的一方因會要求溢價而相對有利。

他舉例，若以彰銀目前約24元股價來看，收購方勢必得開出25、26元以上的溢價才能讓股東點頭，反之亦然；不過長線來看，依舊要回歸公司的經營體質。

陳重銘同時提醒，目前合併案僅止於傳聞，過去如順達科與加百裕即使股東會通過，最終仍宣告破局，顯示併購案充滿變數，投資核心應回歸挑選獲利穩健的公司。

他並說明，自己存有800張彰銀純粹基於個人分析判斷，並無內線。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

彰銀 國票金 公公併 併購 金控

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