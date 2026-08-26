陽明法人喊76元！股版鄉民警戒喊「打8折先、出來吹就是高點」

陽明近期股價急拉後震盪加劇，25日盤中一度由紅翻黑，上午11時45分暫報64.5元，不過成交量仍高達14.9萬張，暫居上市個股成交量第一。市場同時關注法人最新看法，預估陽明全年EPS為5.61元，並給出76元目標價。

從當天成交量來看，陽明以14萬9371張居冠，其次為群創12萬5328張、力積電11萬1144張、聯電8萬979張，萬海則以7萬4849張排名第五，航運股仍是盤面熱門焦點。

不過陽明股價在急漲後出現上下震盪，也讓股版討論迅速升溫。有人看到76元目標價直呼「肉還很多」，但更多網友對法人目標價與短線走勢抱持觀望，留言「打個8折先」、「看到我們的人就知道，該撤退囉」。

也有網友直接把這波走勢形容成「翻船」，留言「洗完再上，只是洗完變幽靈船」、「一批人賺爛走了，一批人套死」、「出來吹就是高點 考古題有人不知道嗎」，對追高風險相當警戒。

另一派則認為拉回反而可能是機會，有網友表示「散戶全跑就對了，準備噴了」，也有人喊「陽明這不就拉回讓你買了？抓55-56用力買」。法人喊出76元目標價後，陽明到底是洗盤還是真翻船，也成為股版最新熱議話題。

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