趁輝達法說會前拋售撿便宜！分析師點名今天最後買點：逢低布局AI

針對台股盤中震盪與櫃買指數由跌逾2%強拉翻紅的走勢，承通投顧分析師陳龍在昨日（25日）影音節目中表示，大盤低檔量縮是標準的「凹洞量」。

他指出，市場因擔憂重量級法說會變「法會」而在輝達財報公布前提前拋售，使得周二與周三成為絕佳的逢低進場買點，投資人應趁市場觀望與信心不足時把握進場機會，切勿在量縮低檔悲觀殺低。

陳龍分析，近期市場擔憂科技巨頭負現金流與AI資本支出過高，但從產業基本面來看，AI建設的回本週期遠比傳統基建更短，算力需求與租金持續攀升，AI軟體模型商如Anthropic等營收大幅增長，均證實AI實質獲利模式已經成型；即便輝達因記憶體成本上揚而調整伺服器報價，也無礙長期AI大行情的結構性擴張。

在資金與總體經濟層面，陳龍點出美國財政部的政策動向為潛在重大利多。

他指出，若美財政部動用TGA帳戶資金進場購債，實質效果等同於釋放流動性至市場的隱形QE，過去歷史經驗顯示TGA資金釋出往往有利推升股市資金動能，加上國際地緣政治朝向經濟制裁而非軍事衝突發展，有助油價與通膨降溫。

在類股輪動與選股配置上，陳龍認為航運與金融等傳產避險板塊已進入輪動尾聲，資金勢必重回電子主流。

他透露團隊已陸續將資金由被動元件轉進具備「光進銅退」長線趨勢的矽光子族群，並看好聯亞、華新光、上詮及全新等指標股後市，強調大盤短線震盪洗盤不改多頭向上趨勢，應把握量縮拉回時積極布局電子成長股。

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