覆巢之下無完卵！陳嘉偉示警C波修正大於A波：出清航運避開系統性下殺

針對台股盤勢拉尾盤卻量能急凍的現象，分析師陳嘉偉在昨日（25日）影音節目中示警，台股目前正面臨量縮無力與均線扣抵即將承壓的結構性問題。

他指出，大盤成交量已從6月高點大幅縮水至6960億元，日前更曾降至6311億元，這種無量反彈顯示市場資金動能枯竭，多數籌碼僅是套牢等待解套，並非真正的多頭回升格局。

陳嘉偉進一步分析技術面指出，25日盤中拉尾盤主因在於月線扣抵剛好落在最低位置，使月線稍微上揚形成短暫支撐。

然而，隨著時序推進至週三與週四，扣抵位置將迅速跳升至波段反彈高點，屆時月線將面臨下彎壓力；如同先前8月13日美國公告CPI數據前後季線扣抵低點時一樣，市場在利多出盡後隨即展開下修。

面對即將公布的輝達財報，陳嘉偉認為市場過度樂觀期待往往容易落空。

他點名美股科技巨頭的資本支出持續擴大，甚至隱含未在資產負債表完全揭露的表外義務與幽靈債務，導致輝達、博通等大廠的信用違約交換（CDS）攀升；而美股部分矽光子、記憶體指標股技術型態亦出現島狀反轉或跌破重要均線，顯示全球科技股面臨沉重修正壓力。

陳嘉偉表示，在被動元件等電子族群陸續破線轉弱之際，即便近期航運等傳產族群表現相對強勢，但在波浪理論的C波主跌段特徵下，市場往往呈現「覆巢之下無完卵」的全面補跌現象；因此，團隊已於25日尾盤將長榮、陽明、萬海等航運持股獲利了結全數出清，藉此規避系統性下殺風險。

陳嘉偉強調，若對照過往空頭走勢的波段跌幅計算，C波下殺長度通常會大於A波，若依等距幅度推算，台股後續修正空間依然相當龐大。他提醒投資人切勿在無量反彈中盲目樂觀追價，應高度提防電子股領跌並擴散至全市場的全面性回檔風險。

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