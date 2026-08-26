小摩喊美股9月恐回檔！網狂酸好心人想抄底：反向買進訊號來了

美股還在歷史高點附近，但摩根大通開始提醒投資人注意風險了。技術策略師傑森・杭特（Jason Hunter）表示，主要指數目前仍處於「多頭趨勢」，也沒有出現「任何明確警訊」，但深入觀察市場內部、領導地位轉移及多個市場技術型態後，已出現一些值得留意的訊號。

其中一項就是季節性因素。資料顯示，8月至10月通常是美股全年表現較差的3個月，美國銀行統計自1928年以來，標普500指數這段期間平均下跌0.02%，若是下跌年份，平均修正幅度則達7.35%。杭特也表示：「雖然我們目前不會積極採取行動降低風險，但建議對多頭曝險維持類似順勢交易的停損策略；如果目前情況維持不變，我們會考慮在 9 月初前降低多頭曝險。」

摩根大通目前關注的技術訊號，包括標普500仍低於下一層阻力區，價值股、金融股及軟體股接近關鍵阻力位，費城半導體指數也在短期阻力位附近停滯。更讓摩根大通擔心的是AI行情，硬體股與超大規模雲端業者仍低於關鍵阻力位，杭特表示：「我們擔心，下一波疲弱不只是資金從硬體股輪動至超大規模雲端業者，而是整個 AI 主題都面臨更廣泛的賣壓。」不過摩根大通對標普500整體仍持看多態度，近期也將年底目標上調至8000點。

消息傳到PTT後，鄉民第一反應反而不是怕，而是懷疑華爾街怎麼突然這麼貼心，有人笑稱「謝了，華爾街的好心人」、「翻譯：快跌下來讓我抄底」、「好心人 趕快清倉」，甚至直接把警訊當成反向訊號，留言「那就是要噴了」、「想抄底了」、「買進訊號」。

另一派網友則注意到9月已經近在眼前，直呼「9月前,你只剩5個交易日可以賣了」、「你好歹從9月開始，8月都快過完了」，也有人選擇完全反著操作，「送分題，反著做就對了。」、「收的 九月前買好買滿」、「好的 摩根費里曼」。面對摩根大通的技術警訊，PTT風向反而出現「越喊賣、越想買」的趣味反應。

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