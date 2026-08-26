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證交所大砍千金股跳檔價差！網直呼台積電條款：當沖獲利難度大增

聯合新聞網／ 綜合報導
證交所規劃將千元以上高價股升降單位從現行5元縮小至1元，除提高報價密度與零股交易彈性外，也引發PTT網友熱議「台積電條款」並聚焦對當沖交易策略的實質衝擊。記者余承翰／攝影
證交所規劃將千元以上高價股升降單位從現行5元縮小至1元，除提高報價密度與零股交易彈性外，也引發PTT網友熱議「台積電條款」並聚焦對當沖交易策略的實質衝擊。記者余承翰／攝影

千金股交易制度要大改了！臺灣證券交易所董事會25日通過修正「營業細則」第62條，規劃將股價達1000元以上股票的升降單位，從現行每檔5元縮小為1元。以一張1000股計算，每跳一檔的價差將從5000元降至1000元，直接少了4000元。

按照現行制度，股價1000元之後下一檔就是1005元；新制上路後，1001元、1002元、1003元、1004元都可以掛單。證交所表示，近年高價股數量與交易比重增加，希望藉此提高報價密度、價格連續性與下單彈性，也有助縮小整股與零股市場價差。

對零股族來說差異也很直接，若交易100股，目前千金股每跳一檔就是500元，新制改成1元後，只差100元。不過這項調整主要影響的是流動性、買賣價差與交易方式，並不代表高價股本身基本面發生變化。

消息曝光後，PTT不少網友第一時間聯想到台積電，留言直呼「台積電條款」、「GG條款」、「終於改了」，也有人認為對長線投資人影響不大，「放長線的應該沒什麼影響」、「這只影響當沖吧 其他又沒啥差」。

不過當沖族的討論就明顯熱烈許多，有網友直言「當沖反而不好賺 要好幾檔才會賺錢XD」、「當沖 爽度差很多」、「這樣無本當沖學院的學員都要崩潰惹兒 XDDDDDDDDDDDD」，也有人反而支持改制，認為「很好啊 不然結算都被玩假的」、「早該改了 買個零股常被吃豆腐很不爽」，千金股每檔從5元縮到1元，也讓市場開始討論未來高價股的交易習慣是否會跟著改變。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

千金股 證交所 價差 當沖 台積電 零股

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