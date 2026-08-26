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違約交割新制被笑沒威力？網喊一手交錢一手交貨批：T+2害人

聯合新聞網／ 綜合報導
證交所通過違約管理新制將首次違約納入恢復交易後預收10個營業日、5年內再犯拉長至30天，引發PTT網友質疑罰則不痛不癢並再度掀起全面圈存與廢除T+2制度的論戰。記者林澔一／攝影
證交所通過違約管理新制將首次違約納入恢復交易後預收10個營業日、5年內再犯拉長至30天，引發PTT網友質疑罰則不痛不癢並再度掀起全面圈存與廢除T+2制度的論戰。記者林澔一／攝影

台股投資人要更加注意交割款！證券交易所董事會25日通過違約管理新制，未來投資人首次發生違約，違約結案後只要仍在5年期間內，恢復交易首日起至第10個交易日，券商受理委託須採預收；若5年內發生第2次以上違約，預收期間更將拉長至30個交易日。

相較現行制度，新制管理範圍明顯擴大。過去主要針對「再次違約且距前次違約在1年內」的投資人，啟動連續10個營業日預收；新制不僅將觀察期間從1年延長至5年，就連首次違約也直接納入管理。修正案目前已獲證交所董事會通過，後續仍須陳報主管機關。

所謂「預收」，就是投資人下單以前，券商會先確認帳戶內是否已有足夠款項或可交割股票。買進時必須先準備好資金才能接受委託，賣出則要先確認有足夠股票，因此違約後並非完全不能交易，但資金調度彈性將受到影響。證交所指出，近年台股交易熱絡，加上國際政經情勢不時造成市場劇烈震盪，因此調整違約結案後的委託預收機制。

不過消息傳到PTT後，不少網友認為處罰力道仍然有限，留言直呼「根本不痛不癢 都違約交割 害怕這些？」、「就這樣？」、「這叫代價大？！」「這處罰超沒威力的笑死」，也有人主張「違約後變成圈存才是最好」、「拜託，先圈存，沒錢不給下單」。

另一派網友則把討論焦點放到台股交割制度，有人表示「買股票 戶頭裡有錢本來就是應該的。」、「直接圈存不就好了搞這麼多規定」、「統一圈存很難嗎？一手交錢一手交貨」，甚至有人直接喊「t+2改掉吧 害人制度」。新制原本要加強違約管理，卻也意外讓PTT再次掀起「預收、圈存與T+2」制度該如何調整的討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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