寶雅再開60家被嫌多？網封鄉下百貨公司：千萬別小看女生購買力

寶雅展店腳步還沒要停！寶雅（5904）在25日線上法說會表示，今年全年展店目標維持60家，目前全台門市已達485家，並持續朝長期800店目標前進。今年資本支出預計約12億元，主要投入新店拓展及既有門市改裝，未來將透過一般寶雅門市與POYA Beauty雙店型，持續擴大市場滲透率。

除了開新店，既有門市也同步升級。寶雅一般門市約每3至6年改裝一次，今年預計改裝24家，針對商品組合、陳列與門市動線進行優化，並升級為美妝店型。數位化方面，自助結帳設備預計從去年底約50座增加至今年底150座，電子貨架標籤也將配合展店與改裝逐步導入。

面對持續展店需求，寶雅目前在北、中、南共有3座物流中心，總承載量約可支應720家門市。公司認為，隨著物流配送能力持續優化，現有配置可望支應長期800店規模，因此短期沒有新建物流中心的規畫。商品方面則將自有品牌列為下一階段成長重點，目前自有品牌營收占比約3.9%，全年目標突破4%。

消息曝光後，PTT網友對寶雅快速展店討論熱烈，不少人對門市密度感到驚訝，有人直呼「我們家這邊已經兩家了XD」、「已經夠多了」、「有需要開這麼多嗎」，也有人擔心快速擴張的風險，留言「快速展店 危」、「一頭熱瘋狂展店很容易翻車」、「開太多了」。

不過，也有網友從實際消費情況提出不同觀察，表示「女生進去超會買的..」、「千萬別小看女性經濟學」，還有人形容寶雅「這就是鄉下的百貨公司 很好逛」。至於寶雅在網路上的「廁所都市傳說」也再次被提起，有網友笑稱「好消息，出門多六十間廁所」、「喜!全台馬路上會多60間廁所」，讓展店消息意外歪樓。

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