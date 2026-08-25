AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

AI投資熱潮持續推升台股企業獲利。凱基投顧統計，2026年第2季上市公司稅後純益達1.8兆元，季增27%、年增110%，不僅創下歷史新高，也大幅優於市場原先預估的年增47%。隨著AI伺服器、先進製程、記憶體等需求維持強勁，法人同步上修今、明兩年台股獲利預估，不過也提醒，指數自7月低點快速反彈逾7,000點後，已進入大量套牢區，短線不宜追高。

凱基指出，這波獲利成長不只集中在AI供應鏈，非AI族群也開始出現明顯改善。2026年台股整體盈餘成長率預估由42%上修至50%，AI族群由53%調高至60%，非AI族群更從17%大幅上修至30%。背後除了庫存回補、景氣回溫之外，企業資本支出增加、產品組合改善與漲價效應，也同步推升平均售價與毛利率。

從後續產業方向來看，法人認為AI投資仍有延續空間。大型雲端服務供應商手中尚未認列的訂單規模，已由2025年下半年的約7,000億美元增加至約1.7兆美元，顯示需求仍高於目前供應能力。隨著輝達Rubin Ultra平台升級，以及CSP自研AI ASIC持續推進，包括散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF載板、高速交換器、光通訊、IC設計服務與先進封裝等8大領域，被點名為下一波潛在受惠族群。

消息曝光後，PTT股板討論卻相當分歧。有網友看到獲利年增110%直呼「今年股市漲幅合理了」、「接下來餐飲傳產通通AI化」，也有人認為企業基本面確實強勁，AI成長已開始向其他產業擴散。不過另一派則認為，現在市場早已不是「財報好就會漲」，留言指出「已反應，現在就是財報遠超預期才行，普通好就崩」、「營收早就反映在股票上甚至開始回檔了」，對短線追價仍抱持警戒。

此外，討論串後續更演變成「買大盤還是重押個股」的爭論。部分網友認為，今年指數雖大漲，但個股表現高度分化，若追逐熱門股反而容易陷入FOMO、追高殺低；因此有人主張與其追求短期翻倍，不如透過0050、006208等市值型ETF參與大盤成長。也有投資人提醒，即使企業整體獲利創高，也不代表所有股票都會同步上漲，尤其在指數已快速反彈、套牢賣壓加重之際，基本面強勁與股價短線表現仍是兩回事。

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