快訊

兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基投顧統計，2026年Q2上市公司稅後純益1.8兆元，年增110%創歷史新高；法人上修全年獲利預估，但提醒指數急彈後，財報佳未必推升股價。（本報系資料庫）
凱基投顧統計，2026年Q2上市公司稅後純益1.8兆元，年增110%創歷史新高；法人上修全年獲利預估，但提醒指數急彈後，財報佳未必推升股價。（本報系資料庫）

AI投資熱潮持續推升台股企業獲利。凱基投顧統計，2026年第2季上市公司稅後純益達1.8兆元，季增27%、年增110%，不僅創下歷史新高，也大幅優於市場原先預估的年增47%。隨著AI伺服器、先進製程、記憶體等需求維持強勁，法人同步上修今、明兩年台股獲利預估，不過也提醒，指數自7月低點快速反彈逾7,000點後，已進入大量套牢區，短線不宜追高。

凱基指出，這波獲利成長不只集中在AI供應鏈，非AI族群也開始出現明顯改善。2026年台股整體盈餘成長率預估由42%上修至50%，AI族群由53%調高至60%，非AI族群更從17%大幅上修至30%。背後除了庫存回補、景氣回溫之外，企業資本支出增加、產品組合改善與漲價效應，也同步推升平均售價與毛利率。

從後續產業方向來看，法人認為AI投資仍有延續空間。大型雲端服務供應商手中尚未認列的訂單規模，已由2025年下半年的約7,000億美元增加至約1.7兆美元，顯示需求仍高於目前供應能力。隨著輝達Rubin Ultra平台升級，以及CSP自研AI ASIC持續推進，包括散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF載板、高速交換器、光通訊、IC設計服務與先進封裝等8大領域，被點名為下一波潛在受惠族群。

消息曝光後，PTT股板討論卻相當分歧。有網友看到獲利年增110%直呼「今年股市漲幅合理了」、「接下來餐飲傳產通通AI化」，也有人認為企業基本面確實強勁，AI成長已開始向其他產業擴散。不過另一派則認為，現在市場早已不是「財報好就會漲」，留言指出「已反應，現在就是財報遠超預期才行，普通好就崩」、「營收早就反映在股票上甚至開始回檔了」，對短線追價仍抱持警戒。

此外，討論串後續更演變成「買大盤還是重押個股」的爭論。部分網友認為，今年指數雖大漲，但個股表現高度分化，若追逐熱門股反而容易陷入FOMO、追高殺低；因此有人主張與其追求短期翻倍，不如透過0050、006208等市值型ETF參與大盤成長。也有投資人提醒，即使企業整體獲利創高，也不代表所有股票都會同步上漲，尤其在指數已快速反彈、套牢賣壓加重之際，基本面強勁與股價短線表現仍是兩回事。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 財報

延伸閱讀

00411A明天掛牌！操盤經理人「全新科」戰績727％狂勝大盤

台灣央行9月升息機率增！網友一面倒「笑你不敢」：選舉年不可能升

0050配息花掉很嚴重？8成股民持股不到5張…每月省1萬更可觀

00406A掩護性買權補血…月月配息相對穩！但別忘記「天下沒有白吃的午餐」

相關新聞

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

AI投資熱潮持續推升台股企業獲利。凱基投顧統計，2026年第2季上市公司稅後純益達1.8兆元，季增27%、年增110%，不僅創下歷史新高，也大幅優於市場原先預估的年增47%。隨著AI伺服器、先進製程、記憶體等需求維持強勁，法人同步上修今、明兩年台股獲利預估，不過也提醒，指數自7月低點快速反彈逾7,000點後，已進入大量套牢區，短線不宜追高。

美國施壓韓企赴美蓋記憶體廠！網怒轟「強盜」：連國內擴產都不行？

美國半導體政策再度引發市場熱議。外媒報導，美國近期針對半導體投資向韓國政府及企業施壓，希望三星電子、SK海力士等業者赴美興建記憶體生產設施，以確保美國本土記憶體供應，同時對韓國政府推動、規模達800萬億韓元的湖南半導體聚落計畫表達不滿，消息曝光後在PTT股板掀起討論。

質押額度2000萬到手！他卻猶豫「現在進場太慢？」4％利率掀股民論戰

網友申辦永豐不限用途借貸，授信額度達2000萬元，因優質個股利率3.5%、ETF達4%猶豫進場，PTT掀起借貸投資時機論戰。

產業有邏輯股市沒有？記憶體低PE再破底…網揭AI供應鏈估值殘酷真相

記憶體、儲存族群股價重挫，PTT網友質疑高獲利搭配AI題材，forward PE僅4至7倍；留言則解析景氣循環、庫存與市場共識差異。

輝達財報本周登場！AI多頭迎壓力測試 網嘆：財報好也可能跌

美股AI行情本週迎來關鍵考驗，市場同時等待輝達財報、美國核心PCE通膨數據，以及聯準會主席華許首度以主席身分出席傑克森霍爾全球央行年會。近期美國長天期公債殖利率持續走高，科技股估值承壓，費城半導體指數一週下跌約5%，也讓投資人更加關注這波AI行情能否續航。

食品股西進冰火兩重天！網曝2大原因：統一成最強內需股

中國經濟放緩、內需消費疲弱，加上市場價格競爭激烈，台灣食品業者西進中國市場的經營成果出現明顯分化。根據上市食品股最新半年報，17家赴中投資業者中，有高達10家期末帳面價值低於累積投資金額，代表歷年營運虧損已侵蝕原始投入本金；反觀統一表現突出，上半年認列中國投資獲利約121億元，占整體食品股西進獲利逾8成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。