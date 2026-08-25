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美國施壓韓企赴美蓋記憶體廠！網怒轟「強盜」：連國內擴產都不行？

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，美國施壓三星、SK海力士赴美興建記憶體廠，並對韓國規模達800萬億韓元的國內半導體聚落計畫表達不滿，引發PTT熱議。圖為美國總統川普。(美聯社)
外媒報導，美國施壓三星、SK海力士赴美興建記憶體廠，並對韓國規模達800萬億韓元的國內半導體聚落計畫表達不滿，引發PTT熱議。圖為美國總統川普。(美聯社)

美國半導體政策再度引發市場熱議。外媒報導，美國近期針對半導體投資向韓國政府及企業施壓，希望三星電子、SK海力士等業者赴美興建記憶體生產設施，以確保美國本土記憶體供應，同時對韓國政府推動、規模達800萬億韓元的湖南半導體聚落計畫表達不滿，消息曝光後在PTT股板掀起討論。

根據報導指出，美方近期已明確要求韓國半導體企業增加美國本土記憶體投資，值得注意的是，這次更直接將韓國國內大型半導體聚落與韓企赴美投資進度掛鉤。對三星、SK海力士等業者而言，若美方進一步提出具體建廠要求，一方面必須配合韓國政府推動國內半導體聚落，另一方面又得投入龐大資金赴美設廠，恐面臨國內、海外兩線擴產的資本支出壓力。

一名網友在PTT發文將韓國與台灣進行比較，認為台灣目前已可看到先進製程大舉赴美投資，相較之下，韓國面對美方要求的態度似乎更為保留，因此好奇「台灣是不是比韓國聽話很多？」同時也關注，若韓國遲遲不願赴美擴建記憶體產能，美方未來是否可能透過關稅等手段進一步施壓，以及美光甚至其他台灣記憶體業者有沒有機會因此受惠。

消息也讓PTT網友反應激烈，不少人對美國連韓國企業在自己國內擴產都表達意見感到不滿，紛紛留言「還不準人家投資自己的國家喔」、「他國事務也管」、「強盜膩？」、「川普搶完晶片廠現在要搶記憶體廠」，也有人認為韓國目前態度相對強硬，直呼「韓國有骨氣多了」、「No thanks」，甚至有人建議韓企乾脆拖延投資計畫。

不過另一派網友則從產業供需角度分析，AI帶動HBM及記憶體需求持續增加，業者本來就有擴產需求，赴美建廠未必完全沒有誘因，有人表示「記憶體肯定要擴廠的，剛好順便去」。此外，三星與SK海力士在全球記憶體、尤其AI相關記憶體供應鏈占有重要地位，美國若採取過度激烈的限制措施，也可能反過來衝擊自身AI供應鏈，因此雙方最終如何在美國本土製造、韓國國內投資與供應安全之間取得平衡，仍將是後續觀察焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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