晶圓雙雄怎麼選？陳重銘曝長抱台積電：聯電百元有撐適逢低做短線

針對晶圓雙雄的投資策略，財經專家陳重銘在影音內容中表示，聯電近期從6月底的185元回落至115元，顯示其股價波動度較高，因此操作原則是「千萬不要追高」，但在低檔反彈時的爆發幅度可能超越台積電。

陳重銘分析兩者基本面，台積電第二季獲利表現亮眼，毛利率高達67%，而聯電毛利率約32%，僅為台積電的一半，因此若以長期投資角度來看，首選依然是台積電。

不過，當台積電股價漲高後，市場資金往往會轉移目光，聯電便具備落後補漲的機會。

在獲利與評價方面，陳重銘指出，聯電上半年每股賺4.68元，雖然第二季獲利看似亮眼，但其中包含2.2元的業外收益；扣除業外部分，他預估聯電今年本業每股獲利（EPS）約5元，加計業外則約7元；以本業獲利換算，聯電目前的本益比約在22至23倍，與台積電相當，評價並不算高。

後續觀察指標部分，陳重銘提醒投資人留意聯電的產能利用率，第二季約為85%，第三季則有望回升至9成，這屬於正面訊號。

操作層面上，陳重銘認為聯電先前股價低點約在102元，百元整數關卡具備支撐力道。

先前買在高點的投資人，當股價來到100元附近時可以考慮逢低向下加碼攤平；但他仍建議投資策略應清楚區分，台積電適合作為長期投資核心，聯電則較適合採取跌深加碼、反彈賺取波段價差後出場的短線操作。

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