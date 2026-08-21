台股4萬6震盪！杜金龍看好拉回打第二隻腳：台積電（2330）先獲利了結

台股近期在4萬6000點附近震盪，財經專家杜金龍認為，10月前大盤仍可能維持區間整理，加上市場成交量尚未明顯放大，因此現階段採取「高出低進」的箱型操作策略。

杜金龍指出，台股先前從高點回落逾8000點、最低跌至39384點，隨後受到新台幣升值與外資回補帶動，短短11個交易日又強彈逾6000點。他認為，若後續拉回形成「第二隻腳」，反而可能是中長線分批布局的機會。

操作方面，杜金龍雖持續看好台積電長期基本面，甚至認為明年股價仍有機會挑戰3000元，但考量短線可能進入整理，因此選擇先將低檔布局的台積電獲利了結，資金轉向低基期的南亞、台泥及富邦金。

消息曝光後，PTT網友對於台股是否真的會再度大幅回檔看法分歧，有人期待低點進場，直呼「快跌阿，我還沒買夠」、「現在大街小巷都在喊可能第二豬腳」，也有人不看好再跌回4萬點，「一堆人在等啊就慢慢等」。

至於杜金龍提出的「高出低進」策略，也被網友笑稱「箱子大師」，還有人直接吐槽「投資者不高出低進~不然要低出高進嗎」、「股票高賣低買就這麼簡單」，成為討論另一焦點。

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