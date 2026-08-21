28歲存款多少正常？他曬139萬投資部位、還背房貸 網讚：已經很厲害

不少小資族都希望在30歲前累積第一桶金，一名接近28歲的網友近日在Dcard股票板發文，坦言自己每月除了房貸、生活費外，還固定投入1.5萬元買ETF，但總覺得「怎麼存都存得好辛苦」，原先設定30歲資產達300萬元，如今擔心進度太慢，因此詢問同齡人「這樣是不是正常的？」沒想到他公開投資帳戶後，多數網友反而認為，以不到28歲、已有房產又累積百萬元投資部位來說，財務狀況已相當不錯。

原PO透露，每月固定支出包括1.6萬元房貸、1萬元以內生活費，以及1.5萬元定期定額投資，其中0050元大台灣50投入1萬元、0056元大高股息3000元，00878國泰永續高股息與00919群益台灣精選高息各1000元，領到的股息也會全部再投入。由於扣除固定支出後，身上通常只剩1至2萬元閒錢，讓他感嘆幾乎沒有多餘預算娛樂，也開始擔心30歲存到300萬元的目標難以達成。

從原PO附上的投資帳戶截圖來看，目前股票及ETF總現值達139萬8305元，總成本92萬6752元，帳面總損益顯示增加58萬4659元、報酬率63.09%。持股中以高股息ETF為主，0056市值約52.58萬元居冠，其次為0050約28.55萬元、00919約25.06萬元及00878約20.68萬元，另外還持有國泰金、台新新光金、主動群益台灣強棒、主動統一台灣50、力積電及凱基台灣TOP50等標的。

不少網友看完資產配置後認為，原PO其實不必過度焦慮，紛紛表示「這個年紀有這樣的存款已經很厲害了，加上還有房貸」、「有房已經很屌了好嗎」、「30有買房還有100萬資產，很厲害了」。也有人提醒，網路上經常出現年輕就擁有數百萬、甚至千萬元資產的案例，很容易造成比較焦慮，但每個人的收入、家庭條件及生活成本不同，「跟自己比就好」、「比都比不完」，穩定累積資產更加重要。

不過，也有部分網友把焦點放在投資組合，認為原PO持有0056、00878及00919等多檔高股息ETF，比重相對偏高，有人建議調整配置甚至改買槓桿型ETF，留言「建議砍掉all in正二」、「正二歐印」；另有網友分享自己原先也投資高股息，但認為資產複利速度較慢。不過這類較積極的投資方式風險也更高，留言區並未形成一致共識。

至於「28歲到底該有多少存款」，網友答案差距極大，有人認為50萬元正常，也有人自曝28歲已有200萬、600萬元，甚至有人提出「28歲300萬、30歲500萬」的高標準；另一方面，也有同齡網友表示自己存款不到10萬元。較多留言仍認為，單純比較存款數字意義有限，尤其原PO除了約139萬元證券資產外還已買房，每月也持續投資，現階段更重要的是維持適合自己的儲蓄與投資節奏，不必因網路上的「少年股神」或高資產案例打亂原有規畫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。