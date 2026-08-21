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台指期空軍進場拚43000點！網見「三口實單」力挺：菁英空軍會贏喔

聯合新聞網／ 綜合報導
台指期高檔震盪，PTT網友公開三口空單，押注結算後走空，停利43000點、停損46297點，盤中一度跌破44600點，引發多空論戰。（本報系資料庫）
台指期高檔震盪，PTT網友公開三口空單，押注結算後走空，停利43000點、停損46297點，盤中一度跌破44600點，引發多空論戰。（本報系資料庫）

台股近期高檔震盪，一名網友在PTT股板分享台指期放空操作，認為期貨結算結束後市場即將走出明確方向，並從技術線型判斷空方可能出現「5波」走勢，因此直接進場放空台指期，更秀出實際交易部位，設定停損46297點、停利43000點。由於目標跌幅不小，加上原PO實際押注三口，立刻吸引大批網友圍觀。

原PO以「台指期 偷吃多軍便當空」為題發文，分類直接選擇「空」，並表示行情「走到這邊非常明顯」，研判結算後將先走出方向，預期空方5波行情展開。除了貼出技術線圖，他也公開自己的交易單據，並非單純口頭看空，最終目標更一路下看43000點，同時將46297點設為停損位置。

文章發布後不久，台指期盤中一度跌破44600點，也讓原PO的空方操作迅速成為討論焦點。許多網友看到實單後紛紛留言「有單給推」、「勇者給推」、「三口給尊重」、「不像其他氣氛組用嘴空」，還有人直接封他為「菁英空軍」。隨著盤勢一度向下，也陸續出現「賺錢了」、「贏錢」、「會贏喔」等留言，甚至有人祝福原PO這次「便當加滷蛋」。

部分空軍也趁機現身分享自己的部位，有網友表示「45300空單+1」，另有人稱自己前一天已在45100點放空兩口，認為下方「肉還很多」。不過，也有人提醒原PO設定的停損距離相當大，且行情未必會按照技術分析預期發展，直言「什麼波都不比川普的嘴」，認為現階段市場消息變數仍大。

看多或較保守的網友則不認同此時追空，有人直言「還有一大段要拉，幹嘛現在空」，也有人看完原PO過去發文後反向表示「我的多單放心了」。另有網友認為，即使公開實單也無法確認是否存在其他對沖部位，因此投資人最終仍應自行控制風險；還有人注意到美元指數變化，提醒空方「小心軋」。

整體而言，網友對原PO敢於公開三口台指期空單多給予肯定，但對行情是否真能一路下殺至43000點仍存在明顯分歧。相較於方向預測，留言區較有共識的反而是「有單有推」，畢竟期貨槓桿高、波動快速，原PO雖然看空態度鮮明，仍明確設下46297點停損，也讓這場「偷吃多軍便當」的空軍作戰成為股民關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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