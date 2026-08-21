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記憶體訂單看到2030年 華邦電擴產引兩派交戰：這次真的不一樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
華邦電高雄路竹廠擴產曝光，客戶訂單洽談至2029、2030年；AI需求與長約引發市場分歧，PTT股民憂心供過於求，記憶體景氣多空交戰。。（路透）
華邦電高雄路竹廠擴產曝光，客戶訂單洽談至2029、2030年；AI需求與長約引發市場分歧，PTT股民憂心供過於求，記憶體景氣多空交戰。。（路透）

AI需求持續推升記憶體市場熱度，華邦電（2344）也提前啟動高雄路竹廠擴產計畫，甚至已有客戶開始洽談2029、2030年的產能。消息曝光後引發PTT股民熱烈討論，一派認為長約與AI需求支撐，這波記憶體景氣可能比過去更持久；另一派則看到「擴產」兩字就警鈴大響，直呼「航運翻版」、「擴產=崩」，擔心供給增加後再度走回景氣循環老路。

根據媒體報導，華邦電將原定高雄路竹廠二、三期整併為Module B同步開發，預計2027年動工興建無塵室，最快2029年初開始裝機，並視客戶需求與長期合約分階段導入設備。目前已有客戶提前洽談2029、2030年產能。產品規畫除Standard DRAM外，也包含CUBE DRAM、Wafer-on-Wafer及矽電容，並支援14奈米及未來12奈米DRAM製程，後續也規畫導入EUV設備。

基本面方面，法人指出，華邦電第三季利基型DRAM與SLC NAND仍供不應求，價格季漲幅估約50%，NOR Flash也估季漲約30%。華邦電第二季合併營收598.43億元，季增56.4%、年增184.7%，DRAM價格單季上漲約100%，Flash上漲約43%，推升合併毛利率至66.2%，單季EPS達5.40元。原PO因此認為，過去市場常把擴廠視為景氣循環見頂警訊，但在AI需求推動下，「記憶體這次真的不一樣了」。

不過，PTT多數網友對「產能談到2030年」反而十分警戒，留言「只到2030就是備胎吧」、「擴產=崩」、「航運翻版接下來只會一直出貨」，還有人以過去ABF、航運等產業供需反轉經驗嘲諷「建議直接談到9999年」、「股價已經反應到2030了」。部分網友認為，市場最怕的正是各家業者看到高毛利後同步大舉擴產，一旦新產能陸續開出，目前缺貨與漲價格局就可能逆轉。

但也有另一派股民認為，這次與過去單純搶擴產不同，因為廠商是依據客戶Forecast及LTA長期合約分階段投資，且從動工到實際裝機仍需數年，短期供需未必因此鬆動。有人指出「現在擴產都綁約的，不太一樣」，也有網友認為南亞科等記憶體股從低檔一路上漲，市場已持續證明需求並非短期題材，「整天over從200over到500」。

整體討論也反映記憶體多空分歧正在加劇。看多者聚焦AI帶來的DRAM容量成長、長約與高毛利，認為供需吃緊仍可能延續多年；看空者則把「各家都擴產」視為熟悉的景氣高峰訊號，擔心等到2029年前後產能真正釋出，供需關係可能完全不同。也因此，「訂單看到2030年」究竟代表長期需求能見度，還是記憶體新一輪產能競賽的起點，成為股民爭論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

華邦電 記憶體 PTT 航運

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