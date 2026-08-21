彭博估台灣央行最快9月升息！網友一面倒不信：太不了解台灣了

台灣央行下一步利率政策引發市場關注，彭博經濟學家認為，在經濟成長強勁、整體與核心通膨同步升溫之下，央行最快可能於9月理監事會升息，不一定會等到11月底地方選舉結束。消息曝光後引發PTT股民熱議，不過多數網友對9月升息抱持高度懷疑，直呼「笑你不敢」、「不可能」、「專家懂經濟，但是不懂台灣」。

根據媒體報導，彭博經濟學家指出，央行總裁楊金龍自3月以來已多次表示，必要時將進一步收緊貨幣政策，若美伊戰事延續並推升通膨預期，央行可能轉向緊縮。市場利率也已提前反映相關預期，8月7日利率交換合約顯示，市場反映未來12個月台灣升息幅度超過70個基點。此外，美國、日本公債殖利率居高不下，也可能使台灣10年期公債殖利率下半年逼近2%。

一名網友在PTT發文表示，目前部分市場人士認為，考量11月地方選舉，央行可能選擇選前按兵不動，因此好奇楊金龍9月究竟會如何決策。消息也讓討論迅速延伸至台股及房市，不少網友認為升息勢必增加房貸與資金成本，在台股處於高檔之際，也可能對資產價格形成壓力，因此有人喊「房市又要崩盤了」、「新青安先重傷嗎」，也有人直接以「崩！」形容市場可能反應。

然而，留言區最主要的共識仍是「9月不太可能升息」。網友紛紛表示「選舉前絕對不可能升息」、「美國不升台灣不會升」、「台灣升息的機率比美國升息還低」，甚至有人認為彭博經濟學家「太不了解台灣央行」。另一個熱門質疑則集中在通膨數據，不少人以日常物價上漲經驗對照官方CPI，留言「便當漲20-30%，CPI1%」、「沒有通膨為什麼要升息？」、「CPI數據這麼低是要升啥息」，反映民眾對實際生活物價與統計數字存在落差感。

不過，也有部分網友認為升息並非完全沒有可能，指出近期物價壓力確實存在，日本也逐漸推動利率正常化，加上國際債券殖利率上升，台灣未必能長期維持低利率環境。另有人認為，比起央行貼現率，市場實際借貸成本早已上升，「不升市場也是自動調高放款利率」，甚至建議觀察NCD利率更具參考價值。

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