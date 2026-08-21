川普邀南韓協助對付伊朗遭拒！網挺李在明：找個替死鬼誰要幫你

美國總統川普近日再度抱怨南韓不願參與美國對伊朗的軍事行動，透露自己曾致電南韓總統李在明，希望韓方「幫一把」，沒想到李在明直接回應「不了，謝謝（No thanks）」。川普對此相當不滿，反問「你這是什麼意思？」並提及美國在南韓駐紮數萬名士兵、投入龐大軍費保護南韓。相關消息傳到PTT後引發熱烈討論，不少網友認為南韓拒絕介入中東戰事並不意外。

根據媒體報導，川普表示，美國目前有3.9萬名士兵駐紮南韓、協助因應北韓威脅，因此對南韓不願協助處理伊朗問題感到「很奇怪」。川普並再次提起駐軍費用，認為美國無法持續花費數十億美元保護不願提供協助的國家。韓方官員則表示，南韓持續參與推動美伊停火及恢復荷莫茲海峽自由通航的國際討論，同時考量朝鮮半島戒備及國內法律程序，與美方磋商可行方案。

一名網友在PTT發文表示，如果南北韓能夠和平共處，南韓便能減少龐大的國防及駐軍相關負擔，也質疑是否有必要長期讓大量美軍駐紮。不過，文章焦點很快從美韓軍事同盟延伸到川普要求盟友協助中東戰事的合理性，尤其南韓距離伊朗遙遠，本身又必須面對朝鮮半島安全問題，因此不少人認為李在明不願直接參戰可以理解。

多數留言對南韓的回應抱持認同或調侃態度，有網友直言「川普打之前怎不先問」、「韓國在那麼遠是幫個屁」、「找個替死鬼誰要幫你」，也有人認為美國自行決定軍事行動後，再要求盟友加入戰局，自然不容易獲得支持。部分網友更指出，南韓造船業是重要支柱產業，若直接捲入中東衝突，還可能提高韓國船舶及企業面臨的安全風險。

另一大討論焦點則意外轉向台灣，不少鄉民反覆以「Taiwan can help」玩梗，留言「阿川可以問我們啊」、「應該問台灣」、「問錯國家了，如果問台灣保證出錢又出力」，也有人反過來主張，美軍若認為駐韓成本過高，大可重新檢討駐軍安排。

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