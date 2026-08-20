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美救市無效台股創低量！陳嘉偉「凌遲處死」真空頭：AI泡沫疑慮未消除

聯合新聞網／ 綜合報導
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點，最終跌逾800點。記者許正宏／攝影 許正宏
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點，最終跌逾800點。記者許正宏／攝影 許正宏

針對近期盤勢，分析師陳嘉偉在影音節目中直言，雖然美國財政部出手回購國債救市，但市場根本不領情，美股費城半導體指數依舊重挫，台股更出現成交量不到8000億元（約7929億元）的新低量，顯示市場早已由多翻空。

陳嘉偉表示，多頭時市場對債市利空能免疫，但現在台股成交量持續萎縮、失去抵抗力，各項利空就會全數爆發。

尤其美國國債突破40兆美元、殖利率創高，加上日本升息促使日圓升值、全球便宜資金回流，都對市場形成沉重壓力。他強調，三大法人同步大賣、台股無量反彈與量縮拉尾盤，本質上只是「每天給希望再給絕望」的空頭反彈陷阱。

他以台積電與被動元件為例，指出台積電無量反彈遭遇下降壓力線反壓；而被動元件如國巨跌破半年線，歷史經驗顯示空頭行情下半年線甚至年線都非支撐，短線反彈後往往伴隨更深跌幅，投資人切勿誤判為落底。

談到盤勢型態，陳嘉偉將其比喻為「凌遲處死」與「一刀砍頭」...

他回顧過去如川普關稅時期短時間急殺是一刀砍頭的多頭甩轎；如今台股呈現反彈無量、一路緩步破底的走勢，則是標準的「凌遲處死」真空頭，如同溫水煮青蛙，時間拉長將使死抱多單者越陷越深。

針對美股救市無效的根本原因，陳嘉偉認為核心在於「AI泡沫疑慮並未消除」。他分析，Google、Meta、亞馬遜等科技巨頭為採購GPU大舉發債，如今更由輝達出面擔任保人與仲介；一旦未來AI需求下滑，連帶保證責任恐將整個供應鏈全面拖下水。

他提醒投資人，目前無量下跌只是空頭大屠殺的開端，應審慎評估風險，勿盲目承接多單。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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