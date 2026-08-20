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台股恐慌洗盤結束？陳龍直指打出第二隻腳：換股轉進CPO矽光子

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台股下跌受國際外部干擾且已打出第二隻腳，自己已換股轉進CPO矽光子，並強調美債回購與AI長期大建設將推動電子股重啟多頭走勢。圖／聯合報資料照片
分析師陳龍指出台股下跌受國際外部干擾且已打出第二隻腳，自己已換股轉進CPO矽光子，並強調美債回購與AI長期大建設將推動電子股重啟多頭走勢。圖／聯合報資料照片

針對台股近期震盪走勢，分析師陳龍在影音節目中直言，台股每次下跌都跟自身基本面無關，台灣的經濟成長率與超額儲蓄表現都相當強勁，近期盤勢純粹是受到日、韓等國際市場與債券殖利率波動的外部干擾。

陳龍透露自己的操盤動作，表示已將被動元件持股換掉，把資金轉進光學與CPO矽光子族群。他認為行情將重新回歸基本面，選股要挑最有潛力的族群，而矽光子是能延續到明後年的核心趨勢，台廠在測試鏈與交換機量產上都具備優勢。

談到市場擔心的美債殖利率問題，陳龍指出，美國財政部出手擴大回購國債規模至40億美元，重點不是金額多寡，而是展現穩定價格的政策「態度」。

他分析，川普政府接下來三個月的重心會從中東拉回內政，為了年底期中選舉，勢必要壓低長債殖利率、減輕民間借貸成本並拉抬股市。

面對外界對大科技廠發債、擴大資本支出的「AI隱藏帳單」疑慮，陳龍以生活經驗反駁，強調古今中外的大建設本來就要先花大錢，就像台灣當年的科學園區、十大建設、捷運與5G一樣，都是前人種樹、後人乘涼。

隨著芝加哥交易所預計推出算力期貨，AI資料中心的金融化與證券化正逐步成形，加上AI代理（如Claude Code）已在矽谷廣泛應用，AI絕非泡沫。

陳龍直言，台股在恐慌洗盤後已經打出第二隻腳，投資人不要再拿放大鏡找國外利空、甚至死等低點。

像是前一天大跌的記憶體族群南亞科、華邦電，當天就迎來強勁反彈；在台積電準備挑戰新高、AI大行情才走到第三局的情況下，具備全產業供應鏈優勢的台股電子族群將會重啟多頭走勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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