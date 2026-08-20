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1.74億卡美債少賺0050近億！郭哲榮自嘲垃圾…網推至少有認錯

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮自嘲1.74億元美債資金套牢少賺0050近億元並公開認錯，引發網友針對債券防禦本質與「兩三年前誰料得到」等看法展開兩極討論。中央社
分析師郭哲榮自嘲1.74億元美債資金套牢少賺0050近億元並公開認錯，引發網友針對債券防禦本質與「兩三年前誰料得到」等看法展開兩極討論。中央社

台股近期震盪，分析師郭哲榮在節目中談到自己的投資經驗，直接自嘲「美債通通是垃圾」，坦言手上的美債資金被套牢，如果當初能果斷轉進台股，現在的投資結果可能完全不同。

郭哲榮回顧，去年台股1.8萬多點時買進0050，但因為大筆資金卡在美債，只能另外湊錢加碼。他曾在2025年砸下1.74億元買進國泰20年美債（00687B），並承諾「沒賺2200萬元不出場」，最後為了堅持承諾繼續抱著。

如今郭哲榮感嘆，如果當時把這1.74億元美債全部賣掉轉進0050，資產漲幅將相當可觀，甚至少賺近億元。他也直言「把錢放銀行最傻」，認為一般投資人應想辦法讓資產成長跑贏通膨。

不過郭哲榮並非認為美債完全沒有配置價值，他認為資產規模超過1億元、需要進行防守配置的高資產族群，才比較有配置美債的需求；一般散戶則沒有必要把資金長期放在定存或美債。

消息曝光後，網友對他這次認錯反應兩極，有人表示「認錯給推好了」、「至少有認錯啦」，也有人認為「債券不就防禦性的 怎麼能拿來跟股票比」，還有網友替當時的市場環境緩頰，「也不用事後諸葛啦，兩三年前誰知道會這樣」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

郭哲榮 美債 垃圾 套牢 分析師

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