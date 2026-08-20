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台積電目標價再被喊高！里昂上看3700元 網第一反應：你倒是買啊

聯合新聞網／ 綜合報導
里昂證券調高台積電目標價至3700元，維持「強力看好」評等。（路透）
里昂證券調高台積電目標價至3700元，維持「強力看好」評等。（路透）

台積電（2330）目標價又被外資往上調。里昂證券最新報告上調台積電2026年至2028年獲利預測8%至15%，維持「強力看好」評等，並將目標價從3330元調高到3700元，調幅約11.1%，成為目前法人圈第三高的目標價。

里昂看好的理由，主要還是AI需求與先進製程。報告預估，台積電2027年資本支出將達800億美元，2028年進一步升至900億美元；除了AI建設需求，蘋果A20、M6等晶片也被點名將吃掉不少2奈米產能。里昂今年對台積電目標價更是一路從2000元、3030元、3330元，最新喊到3700元。

目前法人圈喊得更高的還有人。麥格理證券目標價來到4200元，為目前最高；花旗則喊3800元。幾家外資共同看好的主軸，都集中在AI晶片需求、N2與N3先進製程產能利用率，以及台積電持續擴大的技術領先優勢。

不過PTT看到3700元後，討論焦點反而不是「要不要追」，而是一票網友直接吐槽「你倒是買啊」、「我喊5000厲害吧」、「我再大你1000」、「我ok 你先買」、「不用3700請先買到2700好嗎」。也有人認為目標價愈喊愈高，反而開始擔心是不是又有「出貨文」味道，留言「外資的嘴，騙人的鬼」、「每次往上喊都沒有好事」、「那外資趕快買到爆阿....」。

另一派則對台積電長線相對有信心，有人直言「其實我覺得合理」，也有網友表示「買台積電長期穩贏的 可惜大家都嫌他慢」、「今年年底3000機會不大，明年絕對噴到3000」。3700元最終能不能到還不知道，但從2000元一路喊到3700元，法人目標價愈墊愈高，也讓市場對台積電後續成長空間再掀一波討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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