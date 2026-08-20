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逆勢加碼國巨*（2327）殺聲隆隆之際！「1億男」哲哲：不要見漲追、見跌殺

聯合新聞網／ 綜合報導
面對台股回檔震盪，分析師郭哲榮指出大盤正在打第二隻腳，並透露已逆勢加碼國巨，看好被動元件族群底部扎實、拉回即是分批布局契機。記者曾原信／攝影
面對台股回檔震盪，分析師郭哲榮指出大盤正在打第二隻腳，並透露已逆勢加碼國巨，看好被動元件族群底部扎實、拉回即是分批布局契機。記者曾原信／攝影

台股最近上沖下洗震得大家心慌慌，但面對大盤這波回檔整理，摩爾投顧分析師郭哲榮在節目中要大家先冷靜...

他認為，股市大漲過後本來就不可能每天衝，目前的拉回修正，其實是技術面上很標準的在「打第二隻腳」，大家真的不用自己嚇自己、盲目跟著市場恐慌殺出。

在操作策略上，郭哲榮直言，行情好的時候大家都在追高，但真正拉回震盪時，反而是尋找被錯殺好股的最佳時機。

他特別點名看好「被動元件」族群，甚至透露自己在大盤殺聲隆隆之際，選擇逆勢進場加碼龍頭股國巨（2327）。

他分析，許多被動元件指標股在經歷先前的深度回檔後，底部型態已經相當扎實，要再大幅跌破前低的機率其實非常低。

除國巨之外，包括華新科（2492）、信昌電（6173）等同族群個股，近期在盤面上也紛紛展現出抗跌回穩的強勢姿態。

郭哲榮提醒投資人，現在這個盤勢千萬不要「見漲追、見跌殺」，與其每天提心吊膽猜指數高低點，不如把眼光放在具備產業地位、跌深且正在打第二隻腳的優質大型股上，趁著市場拉回整理時分批布局，反而能為下一階段的行情拉開更漂亮的獲利空間。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 台股 郭哲榮 回檔

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