美債殖利率飆高重演2008海嘯？郭哲榮破解迷思：戳破泡沫從來是Fed升息

針對市場高度關注的「美債殖利率飆升恐引爆金融海嘯」疑慮，摩爾投顧分析師郭哲榮在影音節目中直言，市場上許多人看到黑影就開槍，但歷史上真正戳破泡沫的元凶從來都是「聯準會（Fed）實質升息」，而不是單純的公債殖利率走高。

他回顧2007年至2008年金融海嘯指出，當年美債殖利率看似居高不下，核心原因在於當時聯準會的基準利率本來就高達5.25%，公債利率自然得訂得更高；然而對照當前環境，聯準會的基準利率仍處於相對低檔，兩者背景完全不能混為一談。

郭哲榮分析，如今美債殖利率飆破5%，主要有兩大資金面拉扯：

他強調，這種利率拉鋸與折現率變化，確實會暫時壓抑股市的評價空間，並導致部分資金往債市移動，但這本質上只是市場籌碼與流動性的重新分配，並非實體經濟崩盤或AI泡沫破裂，投資人切勿自己嚇自己。

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