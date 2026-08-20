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「木頭姐」大砍輝達、AMD、台積電轉押SpaceX 網笑：賣完可以漲了

聯合新聞網／ 綜合報導
方舟投資第2季減持輝達、AMD與台積電，投入約4.43億美元新建倉SpaceX；PTT網友熱議，戲稱「賣完可以漲了」。 中央通訊社
方舟投資第2季減持輝達、AMD與台積電，投入約4.43億美元新建倉SpaceX；PTT網友熱議，戲稱「賣完可以漲了」。 中央通訊社

「木頭姐」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（ARK Invest）第2季投資組合大換血，不僅減持輝達AMD台積電等半導體股，更砸下約4.43億美元新建倉SpaceX，將資金轉向太空、生技及金融科技等領域。消息曝光後引發PTT股民熱議，不少網友反而開玩笑將伍德視為「反指標」，直呼「TSM賣完沒？賣完了可以漲了嗎」。

根據媒體報導，ARK第2季持倉總市值達154.56億美元，季增20.2%，其中最受矚目的是買進約329萬股SpaceX，投入約4.43億美元，占整體持倉約2.87%，一舉躋身前十大持股。另一方面，ARK減持輝達17.47%、台積電16.15%，AMD持股也減少約5%，但同時新建倉博通及AI晶片業者Cerebras，顯示並非全面撤離AI硬體，而是重新調整配置。

PTT網友對伍德的操作抱持懷疑，指出ARKK在疫情後長期表現不如大盤，如今選擇拋售輝達、AMD與台積電等熱門AI概念股，讓他反問「是不是意味著AI股要起飛了？」伍德重押SpaceX同樣成為討論焦點，有人看好太空產業長期發展，認為SpaceX未來競爭力強，但也有人質疑目前估值已高，進場後可能得經歷不小波動。

留言區最明顯的聲音則是拿伍德過往投資績效開玩笑，不少人稱她為「女韭神」、「木韭姐」、「美國冥燈」，更有人看到ARK減碼台積電後直呼「TSM上面的靈壓是不是可以消失了」、「賣完就要噴了」、「那表示這些差不多要漲了」，甚至有人笑問，台積電是否終於可以開始上漲，顯示不少股民把這次減碼視為反向訊號。

不過，也有另一派網友認為SpaceX長期題材仍值得期待，表示「SPCX未來就很無敵」、「重壓SPCX等著財富自由」，並認為伍德本來就偏好高成長、高波動的顛覆性企業，這次操作符合過往投資風格。但看空者則回應「SPCX市值吹很大，等崩吧」、「火箭準備回收降落」，還有人調侃SpaceX「妳不要過來啊！」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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