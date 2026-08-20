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做空台指苦撐10天認賠1.5萬！隔天竟跌回成本價 他崩潰：真的好恨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友做空台指期苦撐10天，因夜盤急拉認賠約1.5萬元，隔天指數重挫跌破進場點，懊悔之餘引發網友熱議交易風險。歐新社
一名網友做空台指期苦撐10天，因夜盤急拉認賠約1.5萬元，隔天指數重挫跌破進場點，懊悔之餘引發網友熱議交易風險。歐新社

台股近期劇烈震盪，一名網友在Dcard分享自己的台指期交易經歷，透露日前在44848點放空後，指數卻一路向上突破45000、46000點，甚至逼近47000點，讓帳面虧損持續擴大。好不容易等到行情回落，他卻在最後關頭受不了夜盤突然急拉，選擇認賠約1.5萬元出場，沒想到隔天台股隨即重挫，讓他氣得直呼「有種痛苦的感覺卻無法發洩」。

原PO表示，自己從上上週五開始放空台指期，進場點位為44848點，沒想到行情一路逆勢上漲。直到上週指數逐漸回落，他才重新燃起解套希望，但前一晚美股開盤後，台指期又從45500點附近暴力拉升、逼近46000點，讓已經苦撐多日的他擔心行情再次攻高，最終耐心被磨光，決定手動平倉，實現虧損約1.5萬元。

然而，最令原PO難以接受的是，才剛停損不久行情就完全反轉。他隔天早上醒來發現台股早盤一度重挫700多點，到了夜盤更跌至44760點，甚至低於原先44848點的放空位置。換言之，如果前一晚沒有停損，苦撐10天的部位不但有機會解套，甚至可能轉為獲利，讓他懊惱表示「昨天才一心痛割單，隔天就解套了」，氣到不知道該怪市場還是怪自己。

不少網友看完後，焦點卻不是「停損停在最低點」，而是原PO承受風險的心理能力。有人直言「做期貨賠15000就心好痛？兄弟聽我的放棄期貨吧」，認為若1.5萬元虧損已造成如此劇烈的情緒波動，代表目前部位可能超出自身風險承受能力；也有人表示「虧1萬5在那邊心痛的要死，你還是乖乖買0050好了」，勸他不要勉強操作高槓桿商品。

另有網友從交易心態切入，表示「賭博最怕賭贏」，認為一次僥倖扛單成功，反而可能讓投資人誤以為不停損才是正確策略，未來遇到單邊行情恐承受更大損失。也有人調侃「主力盯上你的單」、「現在做多再10天看看」。

整體留言多認為，比起糾結「如果再撐一天就賺錢」，原PO更需要思考的是進場前是否已有停損規劃，以及部位大小是否符合自身承受能力，否則期貨行情一次劇烈波動，就可能再次讓交易心態失控。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 做空 台指期 夜盤 Dcard 美股

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