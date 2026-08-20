借錢炒股17天單日慘賠17萬！他認「完全上頭像鬼附身」 網勸先縮量

借錢投資風險相對大！一名網友近日在Dcard分享「Day17借錢炒股」紀錄，自述因短線交易徹底失控，原本設定好的紀律全被拋到腦後，不斷下單、提高額度，單日最終慘賠17萬元，讓他直呼「宛如鬼附身」，甚至一度連自己正在做什麼都不知道。貼文曝光後引發討論，不少網友認為，當投資已變成情緒化下注，真正需要處理的已不是選股問題，而是交易紀律與風險控制。

原PO表示，自己近期持續公開記錄借錢炒股過程，但這次部位放大的速度太快，心理狀態完全沒有跟上，焦慮之下還不斷拉高交易額度，最後演變成瘋狂下單。他坦言，一天輸掉17萬元後「差點真的沒扛住」，連打字的手都還在發抖，冷靜後才發現精神狀況已經相當糟糕。目前累計已實現損益仍為正5萬548元，但這次經驗已讓他意識到問題嚴重。

原PO也透露，持續公開所有交易紀錄帶來的心理壓力，比原先想像更大，輸錢後一度很想乾脆不發文、躲起來，但最後仍決定將整段過程記錄下去。他反省，交易並不是每天都要證明自己有多厲害，有時在失控之後能停下來、重新調整狀態，也是另一種勝利，文末更自嘲「不說了先精神科報到」。

多數網友則勸他先把部位與頻率降下來，有人表示，「活下來才重要，1年後你還在，再來說能不能繼續做下去」，並指出原PO最大的問題明顯是不願停損；也有人建議先縮量至原本交易規模的三分之一，避免急著把虧損賺回來，否則更容易進一步失控。另有網友分享，自己降低交易頻率、只在看得懂的行情出手後，勝率反而提升。

不過，也有不少留言直接質疑當沖模式本身，認為每天頻繁進出除了承擔高波動，還要負擔交易成本，「賭博就賭博，不要講自己是在投資」、「穩健定期定額不好嗎？」另有人直言，當沖真正困難的不是找到會漲的股票，而是在虧損出現時仍能按照規則停手。

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