郭哲榮喊「95％股票在谷底」挨酸！網不解：隨便買都賺？

台股近期在46000點附近高檔震盪，指數攻高之際，摩爾證券投顧分析師郭哲榮卻認為，目前仍有高達95％、甚至98％的個股處於「谷底翻轉」階段，真正創下新高的股票只是少數，因此現階段與其追逐強勢股，不如等待拉回後再尋找進場機會。相關說法引起PTT股民熱議，不少網友更將焦點放在郭哲榮過去的投資戰績。

郭哲榮分析，雖然大盤已來到46000點附近，但多數個股並未同步站上高點，不少股票仍處於破底反彈或等待解套階段。當少數個股率先創高，持股投資人容易選擇獲利了結，加上隔日沖、當沖資金退場，形成類似「打地鼠」的行情。他以微星、技嘉為例，兩檔先前創下波段高點後均出現拉回，因此提醒投資人不要看到急漲就追價。

一名網友在PTT轉貼新聞對「95％甚至98％個股還在底部」的說法感到好奇，反問按照這套邏輯，是否代表現在投資人「隨便買都賺錢」？郭哲榮同時提醒部分創高股票不要追價，兩種說法並列，也讓原PO詢問其他股民如何看待目前行情。

鄉民對此多半抱持調侃態度，有人直言「95%在谷底還需要投顧嗎，射飛鏢就好」，也有人質疑「為什麼90幾趴在谷底但是不要追高」、「上看10萬點，都在谷底」。不過仍有網友認同郭哲榮對大盤方向的判斷，表示「哲哲大獲全勝」、「哲哲有實績，姑且信之」，甚至認為他在大盤判斷方面仍有參考價值。

另一大討論焦點則落在0050，不少鄉民認為與其跟著分析師選個股，不如直接買進ETF，留言「學哲哲也買0050就好」、「95%的股票都在谷底，好的，買0050」、「跟他訊號買0050就好，其他不用聽」。也有人翻出過去美債及個股操作表現揶揄，認為郭哲榮的大盤觀察與個股推薦應分開看待。整體而言，網友並未完全否定「多數股票仍在低檔」的看法，但對於是否代表當前可以全面進場，態度明顯更加保留。

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