SK海力士砸40兆韓元買庫藏股！網嗨喊：公司派帶頭嘎散戶

記憶體大廠SK海力士傳出重磅庫藏股計畫，宣布將斥資40兆韓元回購自家股票，目的為註銷股份並提升股東回報。消息一出，SK海力士美股夜盤股價迅速由跌轉強，一度直線拉升逾2%，也讓近期劇烈震盪的記憶體族群再度成為市場焦點。

根據媒體報導，SK海力士此次庫藏股規模高達40兆韓元，且回購股票將用於註銷，而非單純持有。由於公司近年受惠AI帶動HBM等高階記憶體需求，市場也高度關注龐大回購計畫對流通股數、每股價值以及後續股價可能帶來的影響。

一名網友在將新聞轉貼至PTT，「40萬億韓元」的驚人數字迅速引發鄉民討論。有人換算後驚呼相當於數百億美元，也有網友估計回購規模可能占公司市值數個百分點，直呼「真有錢」、「這數字有點厲害」，另有人吐槽中文應直接寫成「40兆韓元」，而非使用「40萬億」。

多數網友對回購消息偏向正面解讀，紛紛表示「早該這樣做了」、「賺這麼多本來就該自己先動手護盤」、「這本益比不買可惜」，甚至有人笑稱「公司派會把你嘎到天上去」、「公司派帶頭嘎散戶喔」。近期韓國市場放空、反向ETF話題受到關注，也讓鄉民開玩笑稱SK海力士此舉根本是親自下場「嘎空」，「聽說有人放空3倍是嗎」。

不過，也有部分網友對消息抱持疑慮，認為如此龐大的回購金額「有點扯」，甚至反問「股價沒問題為什麼要庫藏」。也有人形容近期記憶體行情「多空雙巴」，提醒不要看到利多就急著追價。整體而言，討論焦點仍集中在SK海力士願意動用鉅額資金回購並註銷股票，不少記憶體多頭因此士氣大振，高喊「快上車」、「噴啦」及「卡蛙團結，一張不賣」，庫藏股題材能否進一步扭轉近期記憶體股震盪走勢，也成為市場關注焦點。

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