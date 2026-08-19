C波這段一定比A波長！陳嘉偉下看3萬6非開玩笑：複製2014教科書級崩跌

分析師陳嘉偉在節目中表示，台北股市短線反彈已經告終，正式進入「C波大跌」階段，指數下探3萬6,000點並非開玩笑，且依據波浪理論，C波跌勢的幅度與時間往往會超越先前的A波。

他指出，大盤先前無量反彈至美伊和平備忘錄破局、美國7月CPI公布後即呈現利多出盡，如今指數跳空摜破季線，技術面已出現價量背離與均線向下排列的空頭型態。

陳嘉偉進一步分析，指標股台積電受制於下降壓力線未能突破，並於近期跳空跌破季線與月線，均線加速向下扣抵，顯示權值王尚未出現止跌回穩訊號；此外，美股費城半導體指數反彈遇季線反壓後重挫，指標廠如美光、海力士等記憶體族群以及矽光子概念股同步大跌，韓國股市甚至出現熔斷，均顯示國際半導體與科技股反彈全面結束，台股修正並非單一市場問題。

在歷史走勢比對上，陳嘉偉拿出2014年（民國103年）7月的「教科書級別」走勢圖進行對照。

分析師陳嘉偉引用2014年7月走勢圖，指出當年無量反彈後即迎來破年線的C波重挫，示警台股恐複製此修正走勢。

他指出，當年台股同樣在7月台積電法說會後見高點，隨後展開A波修正回測半年線，接著出現量能不足的B波反彈，最終迎來跳空貫穿季線與年線的C波大修正；當前台股走勢與當年高度相似，指數剛迎來跌破季線的起跌訊號，後續恐複製當年軌跡回測年線3萬6,000點大關。

面對盤勢轉空，陳嘉偉認為市場最大的風險在於多數投資人與分析師盲目喊出萬點多頭口號，導致投資大眾「腳麻跑不掉」而陷入套牢鴕鳥心態。

他強調，國際上油價飆升再度引發通膨壓力，美債殖利率亦處高檔，在缺乏實質利多與成交量支撐下，單腳無量反彈極易形成多頭陷阱，呼籲投資人切勿在C波修正初期盲目逆勢做多或死守持股。

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