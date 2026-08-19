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台股跌完了！陳龍預告「明天加速狂奔」：美日長債殖利率回落

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台指期結算與外部利空雜音已逐步淡化，台股底部確立並成形第二隻腳，在AI供應鏈基本面無虞下，短線跌勢告終且後續將加速重啟升勢。記者曾吉松／攝影
分析師陳龍指出台指期結算與外部利空雜音已逐步淡化，台股底部確立並成形第二隻腳，在AI供應鏈基本面無虞下，短線跌勢告終且後續將加速重啟升勢。記者曾吉松／攝影

分析師陳龍在節目中直言，台股短線跌勢已經告一段落，明天開始將迎來加速狂奔行情，投資人應把握拉回機會進場。

他指出，近期市場充斥：

1.中東衝突

2.美日長債殖利率走高

3.加上適逢台指期結算外資壓盤

引投資人恐慌，但這些因素根本與AI產業基本面無關，純粹只是短線的市場雜音，不應過度放大解讀。

針對外界擔憂科技巨頭大舉發債、自由現金流轉負等利空說法，陳龍直言這是看錯方向。

他以百年前的電力革命為例，當年興建電廠也是高度仰賴金融機構發債支持，古今中外任何大規模基礎建設本來就必須先投入巨資；如今輝達聯手華爾街打造AI基建融資平台，正是代表AI正處於長期擴張的結構性大革命，不能把健康的基建融資硬講成利空。

從國際金融情勢來看，陳龍進一步分析，美日10年期公債價格近期已出現小時線反彈、殖利率回落，代表債券市場的恐慌情緒正在逐步淡化；此外，日股這兩天因債券問題重挫拖累亞股，但台股盤中留下影線、展現出遠比日股強韌的抗跌力道，隨著單月一次的台指期結算壓盤因素消除，台股將擺脫外部干擾走自己的路。

陳龍強調，台股在經歷前波融資追繳萬箭齊發後，波段底部就已經確立，近期的拉回震盪實質上就是第二隻腳的成形。

台灣擁有全球最完整的AI硬體供應鏈，在實質基本面完全沒有轉弱的情況下，散戶因恐慌而退場、融資減少反而是有利於籌碼沉澱的好事，預期外資後續將持續把賣超部位買回，台股清洗浮額後仍將重啟升勢、甚至再戰歷史新高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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