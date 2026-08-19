恐回測五年線2萬1？陳嘉偉揭無量反彈告終…鄉民酸「每天喊遲早對」

台股昨下跌548點，市場再度掀起多空論戰！分析師陳嘉偉指出，這波下跌並沒有看到「任何實質利空」，反而更凸顯多頭追價力道疲弱，加上近期大盤呈現無量反彈、又面臨季線反壓，隨著指數跌破10日線，他示警短線反彈格局恐怕已經結束。

陳嘉偉進一步點出，被動元件、記憶體、矽光子及IC設計等電子族群，先前回檔時跌幅就相當明顯，如果反彈過程又缺乏成交量支撐，可能只是弱勢反彈，後續仍有跌破前波低點的疑慮。他提出的修正風險包括下探3萬6,000點，甚至回測年線約3萬4,336點。

除了盤面表現，陳嘉偉也提到國際油價走揚可能對通膨帶來壓力，美債長天期殖利率仍處高檔；AI產業方面，市場對科技巨頭資本支出、資產負債表外採購承諾及折舊攤提年限等議題仍有疑慮。他更提醒，面對上市櫃逾千檔個股下跌的弱勢結構，投資人必須自己「好自為之」，並直言即使未來跌到五年線約2萬1,961點，「那些套牢的老師也絕對不會叫大家賣股票。」

這番「五年線2萬多點」說法一出，PTT股板瞬間炸鍋，不少網友把焦點放在陳嘉偉過去的看空言論，有人酸「每天喊空遲早喊到對吧?」、「喊20年總有一天喊對」、「喊一百次 總會中一次 有話題就有會員 爽賺」，也有人開始認真擔心修正幅度，直呼「25000 尊的假的」、「5年線 還好沒歐印 2008來囉」。

不過也有鄉民完全把這次發言當成反向訊號，留言「嗯穩了 看來會繼續向上」、「這次真的要封神了嗎」、「先知是孤獨的」；另一派則認為一天重挫還不能直接斷定長線趨勢，網友表示「1%就在恐慌」，也有人觀察當天盤勢稱「坦白說今天跌法比較讓人放心 是賣壓的跌法 且感覺都有人接」，究竟這波只是高檔震盪，還是真如陳嘉偉所說反彈告終，也成為股民熱議焦點。

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