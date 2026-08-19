市場過熱遇美伊衝突！狄驤看短線回檔：過熱漲多拉回是股市健康走高必經

真的很難得，美伊衝突擴大的時間點，從假日改為平日，也讓市場久違的出現了比較大的短線跌幅

有許多投資朋友好奇，為何我會在上週提醒大家會開始分批減碼，難不成可以提前預測到利空？

答案當然是否定的，原因純粹是市場過熱訊號已經亮燈。

歷史經驗告訴我，我們在該狀況下遇到利空時，市場的反應往往會更為劇烈。

所以我不需要知道利空何時出現，只需要觀察市場狀況，就可以未雨綢繆提前應對。

當然，假如沒有利空出現，確實會有部分被軋空手的問題，但前陣子的去槓桿行情已經告訴我們，不怕一萬只怕萬一。

控制好部位風險才能長久的走下去，也能把握更多好機會。

所以說，這次我也會把握短線回檔，因為過熱後的漲多拉回，往往都是股市健康走高的必經階段之一。

前陣子的小股災也是如此，只是更讓人印象深刻罷了。

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