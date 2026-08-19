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市場過熱遇美伊衝突！狄驤看短線回檔：過熱漲多拉回是股市健康走高必經
真的很難得，美伊衝突擴大的時間點，從假日改為平日，也讓市場久違的出現了比較大的短線跌幅
有許多投資朋友好奇，為何我會在上週提醒大家會開始分批減碼，難不成可以提前預測到利空？
答案當然是否定的，原因純粹是市場過熱訊號已經亮燈。
歷史經驗告訴我，我們在該狀況下遇到利空時，市場的反應往往會更為劇烈。
所以我不需要知道利空何時出現，只需要觀察市場狀況，就可以未雨綢繆提前應對。
當然，假如沒有利空出現，確實會有部分被軋空手的問題，但前陣子的去槓桿行情已經告訴我們，不怕一萬只怕萬一。
控制好部位風險才能長久的走下去，也能把握更多好機會。
所以說，這次我也會把握短線回檔，因為過熱後的漲多拉回，往往都是股市健康走高的必經階段之一。
前陣子的小股災也是如此，只是更讓人印象深刻罷了。
◎本文獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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