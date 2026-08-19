空頭大屠殺？台股一片綠…分析師曝健康回檔如肌肉痠痛：技術修正、基本面沒轉空

台股昨天（18日）盤中震盪將近840點，指數自高點46,064點一路摜壓至45,225點，終場重跌逾500點、跌幅逾1%。資深分析師周代運臉書指出，許多投資人看到滿盤綠字就聯想到2008年金融海嘯等歷史危機而急著砍倉，但昨天這波大跌本質上屬於漲多後的技術面回檔，與結構性崩盤截然不同，投資人無須過度恐慌。

技術分析未失效 基本面並未轉空

分析師表示，大盤一個多月漲逾7%、融資餘額墊高至5,500億元以上，技術面本就累積修正壓力。他強調「技術分析還有用，代表基本面沒轉空」，真正的大空頭會伴隨金融體系崩壞使各項均線支撐全面失效，而昨天台股急殺時仍有低接買盤承接，盤面屬於技術性修正而非全面崩跌。

從個股與籌碼觀察，台積電昨天跌幅克制，聯發科等前波強勢股回檔屬於正常的資金輪動與補跌；鴻海、廣達等AI族群及PCB、記憶體亦是漲多整理。籌碼面上，融資並未出現斷頭式急縮，外資前一日更買超454億元，顯示資金並未全面撤離，僅是透過回檔洗出短線浮額。

健康回檔如肌肉痠痛

分析師將此次修正比喻為「運動後的肌肉痠痛」而非「心臟病發」，雖然帳面縮水令人不適，但適度休息即可復原。不過他也提醒，可預期的技術修正不代表隔天就會立即止跌，盤面仍可能持續震盪數日，投資人切勿因判斷是技術修正就貿然放大槓桿或All-in抄底。

分析師強調，投資人現階段最重要的功課是學會分辨「技術回檔」與「基本面崩壞」的差異，前者為多頭趨勢中的正常洗盤，後者才是拔腿就跑的警訊；以昨天盤勢來看仍屬於正常修正，操作上應秉持分批、紀律並觀察訊號，切莫自亂陣腳。

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