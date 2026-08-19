台股昨跌548點！ 阮慕驊揭「5點」真正警訊看櫃買：緊盯379支撐

＊原文發文時間為8月18日

重點在於櫃買指數

今天（8/18）台股跌548點，但真正的訊號不在加權指數，而在櫃買。加權是跌破5日線、回測10日線；櫃買已經是10日線失守、直接站在月線頭上。中小型股永遠比大盤早一步告訴你資金的溫度。

我覺得後續盤勢有五個主軸

主軸一：位置 距離月線只剩11.7點

櫃買收390.83，月線379.13，正乖離僅3.09%。這不是「會不會回測」，是「已經貼在門口」。均線結構被夾住，月線379撐在下面、10日線394剛剛跌破、季線410壓在上面且仍下彎。

當一個指數被夾在下彎的季線和月線之間，這種盤該用什麼心態面對？

主軸二：這波反彈的性質 剛好收復一半

從459.56跌到322.74，跌幅136.82點；反彈到390.83，收復49.8%，幾乎分毫不差的半分位，這是技術上多空最容易拉鋸的位置。

跌深反彈和趨勢翻多，投資人要怎麼分辨？季線沒收復之前，這波能叫多頭嗎？

主軸三：動能已在轉弱

RSI5跌破50中軸來到46.74，且已低於RSI10的50.98，短線動能領先轉弱。MACD的DIF-0.23一路上來卻在零軸前熄火，紅柱明顯縮短。

指標在零軸前轉折，通常代表什麼？

主軸四：籌碼結構的轉折點

外資結束連6買、轉為賣超119.86億，自營商避險賣壓增加，對比前一天「指數只漲46點、外資卻買超454億」的換手盤，今天的結構明顯轉弱。

外資由買轉賣，是短線調節還是趨勢改變？該怎麼觀察才不會誤判？

主軸五：資金沒走 只是換位置

矽晶圓逆勢強：環球晶盤中觸及漲停1,120元，合晶開盤20分鐘爆8萬張居成交量之冠，記憶體回檔：鈺創盤中跌停、力積電旺宏跌4~5%。金融漲0.73%、塑化航運因油價走高相對抗跌。

族群輪動和資金撤離，散戶怎麼分辨？追今天的強勢股風險在哪？

明天的關鍵只有一句話：379守不守得住，就是關鍵！

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。