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川普拒延長「停戰協議」揚言轟炸阿曼！網看傻眼：打不過敵人打盟友

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊60天停戰協議到期，川普拒絕延長並重申控制荷莫茲海峽，還警告盟友阿曼若阻礙相關行動，可能遭轟炸，引發PTT熱議。法新社
美伊60天停戰協議到期，川普拒絕延長並重申控制荷莫茲海峽，還警告盟友阿曼若阻礙相關行動，可能遭轟炸，引發PTT熱議。法新社

美國伊朗60天停戰協議正式到期，美國總統川普表態不打算延長，並再次強調伊朗不能擁有核子武器，同時重申美國控制荷莫茲海峽的構想。更引發討論的是，川普甚至警告，若盟友阿曼阻礙美國重新開放荷莫茲海峽及結束對伊朗戰爭的努力，美方可能採取轟炸行動，消息曝光後立刻引爆PTT股板熱議。

川普表示，伊朗雖然希望達成協議，但無法接受美方認為必要的條件，因此對於是否延長雙方諒解備忘錄直接回答「不會」。他也聲稱美國目前透過封鎖控制荷莫茲海峽，甚至表示喜歡將海峽納為美國領土的構想。另一方面，伊朗稍早則宣布，已與阿曼就未來船隻通行荷莫茲海峽的航行路線達成協議。

一名網友在PTT發文表示，美國自己無法替中東局勢收尾，卻轉而威脅扮演協調角色的阿曼令人不解。不過原PO研判，隨著選舉接近，川普最後仍可能再次「TACO」，畢竟若戰事延續導致油價居高不下，進一步帶動通膨升溫，也可能對選情形成壓力。

鄉民最大反應同樣集中在阿曼無端成為威脅對象，不少人滿頭問號表示「阿曼：?????」、「關阿曼甚麼事啊」、「打不過伊朗，轉頭打盟友」，還有人戲稱是「對敵人唯唯諾諾，對朋友重拳出擊」。部分網友則擔憂，如此對待中東盟友可能進一步削弱美國在當地的信任與影響力，甚至質疑若衝突持續擴大，石油與金融市場恐怕都難以置身事外。

另一派討論則把焦點放到金融市場，許多股民對川普強硬言論已相當熟悉，紛紛預測接下來可能又會上演「先放利空、再轉彎」的行情，有人留言「反正會TACO」、「最後還不是要延」、「晚上就和好了」，也有人認為地緣政治升溫可能先造成全球股市震盪，甚至喊出「空軍起飛」。不過也有網友指出，阿曼與伊朗就荷莫茲海峽另行協商，確實牽涉美國在中東的戰略利益，因此後續是否只是川普談判施壓，或真的讓美伊衝突重新升級，仍成市場最大變數。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

阿曼 川普 盟友 伊朗 伊朗戰爭 荷莫茲海峽 PTT 中東 美國

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