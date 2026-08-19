韓媒示警「台人陷平均值陷阱」⋯經濟最強卻無感？網曝現實：所得高度分化

台灣經濟在AI、半導體需求帶動下高速成長，今年第一季GDP年增率達14.5%，全年經濟成長率預測更上看11.05%，但韓國媒體卻點出台灣正面臨「平均值陷阱」，認為亮眼經濟數據與多數民眾實際生活感受存在落差。消息在PTT股板掀起熱議，不少網友認同產業及所得分化確實存在，但更多人吐槽「韓國沒資格講」、「根本半斤八兩」。

根據媒體報導，台灣今年第一季平均月薪為48,706元、年增2.69%，但約69.95%受僱者薪資低於平均值，3月月薪中位數僅39,220元。產業差距也相當明顯，電子零組件製造業平均月薪達57,710元，住宿餐飲業僅34,524元。另一方面，全台約1,100萬就業人口中，半導體產業僅約30萬人，即使擴大至電子與IT製造業也只有約100萬人，與服務業約700萬就業人口形成巨大差距。

韓媒因此形容台灣陷入「平均值陷阱」，少數高成長、高薪產業拉高整體經濟數據，卻未必能讓成果平均擴散。然而PTT網友對韓媒觀點頗不以為然，認為台灣面臨的貧富差距、高房價、高物價及產業集中等問題，韓國同樣存在，甚至三星、SK等大型財團對韓國經濟影響更加突出，質疑韓媒是否有立場批評台灣。

這也成為多數鄉民的主要吐槽方向，有人直呼「韓國沒資格講這話吧」、「財閥經濟為主的南韓說台灣陷入平均值陷阱也太好笑」，還有人形容兩國根本是「半斤八兩」、「五十步笑百步」。部分網友認為，韓國同樣存在大型財閥與中小企業薪資落差，若無法進入三星、LG、SK、現代等大型企業，也可能面臨截然不同的職涯發展，因此韓媒的分析反而像是在描述自己。

不過也有另一派網友認為，不應因為評論來自韓國就忽略問題本身，直言「他說得沒錯啊」、「這篇文章講台灣情況哪一點有錯」，還有人提醒原文最後其實同樣檢討韓國自身的產業與薪資二元化。部分留言則將焦點拉回台灣，認為GDP與出口高速成長之際，薪資中位數、房價與生活成本才是一般民眾最直接的感受。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。