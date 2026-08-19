航運混亂運價創高！PTT水手「夢回2021」嗨喊航海時代來臨

全球航運市場再掀波瀾，受到國際衝突、低水位等因素夾擊，巴拿馬運河、萊茵河、紅海及黑海等重要航道運輸成本紛紛刷新紀錄，遠東至美東貨櫃現貨運價更較去年同期暴增234%。消息傳至PTT股板後，不少網友嗨喊「開船囉」、「水手們Ahoy」，但也有人警告，航運股已經先漲一波，小心新聞出來反而成為出貨訊號。

根據媒體報導，從波斯灣運往亞洲的石油運價8月10日來到每桶15.22美元，創Argus自2005年統計以來新高；巴拿馬運河兩組船閘通行價格8月上旬也分別飆至110萬、250萬美元。歐洲則受到乾旱影響，萊茵河水位降至危險低點，平底貨船運費創2012年以來最高。貨櫃航運同樣火熱，遠東至美國東岸平均現貨運價年增234%，達每40呎貨櫃10,249美元。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，目前塞港、繞行、聖嬰現象及颱風等因素同時出現，即使已接近8月底，運價仍維持高檔，加上中東情勢尚未平息、航運保險承保門檻及風險定價提高，相關問題短期恐難解決。原PO也觀察到馬士基股價當時大漲約5%，三天累計漲幅超過20%，讓市場再度關注貨櫃航運行情。

不少網友看到運價創高後相當興奮，紛紛留言「出航」、「水手出來」、「航海時代來臨」，還有人直呼「夢回2021」，期待航運股重新複製昔日大行情。也有網友認為，若運價高檔維持時間拉長，航商獲利確實可能受惠，因此已提前布局，甚至喊出「股息價差一起賺」。

不過另一派網友對追價態度保守，直言「新聞配漲停」、「誰追誰套」，認為馬士基及台股航運族群都已先行上漲，利多曝光後可能反而接近短線資金獲利了結時點。還有人回憶上一輪航運行情留下大量高檔套牢投資人，笑問這次究竟是「當水手還是當水鬼」。

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