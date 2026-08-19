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航運股又起風？貨櫃三雄齊漲 網嗨喊「水手集合」也怕重演套牢潮

聯合新聞網／ 綜合報導
貨櫃三雄同步走強，萬海一度漲停，長榮、陽明漲逾5%；SCFI維持高檔、旺季題材助攻，市場熱議行情能否重演2021年熱潮，亦憂高檔套牢風險。萬海／提供
貨櫃三雄同步走強，萬海一度漲停，長榮、陽明漲逾5%；SCFI維持高檔、旺季題材助攻，市場熱議行情能否重演2021年熱潮，亦憂高檔套牢風險。萬海／提供

貨櫃航運股近期再度成為市場焦點，萬海長榮陽明同步走強，其中萬海盤中一度攻上漲停價，長榮、陽明也上漲逾5%。有PTT網友看到航運三雄久違齊漲，直呼「航海王再起」、「水手集合」，但也有不少老股民想起前一波航運熱潮，擔心這次又有人追在高點。

根據媒體報導，隨著SCFI運價指數自4月底回升、6月以來維持高檔，貨櫃三雄第2季獲利與毛利率均較前季改善，其中萬海第2季毛利率達30.37%、長榮22.8%、陽明17.54%。加上第3季進入傳統航運旺季，市場資金因此重新回流航運族群。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對後市相當樂觀，認為SCFI已明顯走高，後續營收有機會受惠，甚至喊出長榮500元、萬海350元、陽明120元等目標價，並看好陽明先前在50元附近整理許久，如今出現第一波噴出走勢，直接號召網友「融資、歐印、上船」。

不過留言區對航運能否重演2021年行情看法分歧。樂觀派喊「今夕是何年，航海王再起」、「一張不賣，奇蹟自來」，也有人認為萬海籌碼較輕、外資與自營商同步買超，短線仍可能有戲；部分老水手則表示已重新上船，期待運價與旺季題材延續。

另一派網友明顯更謹慎，有人質疑「長榮500，本益比要給幾倍」，也有人直言航運股過去留下太多高檔套牢籌碼，「這時候進場如果崩，可能又套五、六年」。還有人認為現在市場主流仍集中AI、記憶體等電子族群，航運僅可能是資金短線輪動，笑稱這波像「航運文藝復興」，究竟是真正新一輪行情，還是一日行情，仍有待後續運價與獲利驗證。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

航運 航運股 萬海 陽明 長榮

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