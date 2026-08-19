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美債殖利率衝19年新高！他好奇「現在能抄底？」兩派吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
30年期美債殖利率衝上5.316%，創2007年來新高，PTT熱議是否抄底；市場關注赤字、通膨與匯率風險，長債後市多空分歧。(路透)
30年期美債殖利率衝上5.316%，創2007年來新高，PTT熱議是否抄底；市場關注赤字、通膨與匯率風險，長債後市多空分歧。(路透)

美國長天期公債再遭市場拋售，30年期美債殖利率一度升至5.316%，創2007年以來新高，也逼近金融海嘯前約5.44%的水準；20年期殖利率同步升至5.311%，10年期則來到4.725%。消息傳回PTT股板後，有網友開始詢問，長期投資角度來看，如今是否已是布局美債的好時機。

這波美債賣壓主要來自多重因素，包括中東局勢仍未明朗、油價重新站上每桶90美元，加上市場擔憂美國通膨難降與財政赤字持續惡化。美國國會預算處資料顯示，2026年度至今預算赤字已達1.8兆美元，全年可能逼近2兆美元；此外，近期10年與30年期美債標售殖利率也創下2001年以來同期高點，反映投資人要求更高報酬才願意承接長債。

一名網友在PTT發文表示，中東局勢、財政赤字惡化、拍賣需求疲弱，加上企業發債可能排擠公債需求，短期內長債殖利率要明顯反轉的機率恐怕不高，因此好奇殖利率來到5%以上後，是否反而已具備長期投資吸引力。

部分網友認為，目前長債收益率確實開始有吸引力，有人直言「除非覺得美國政府會倒台，不然一定是越高利率越買」，也有人表示5%以上收益率已相當不錯，甚至認為若30年期殖利率進一步接近5.5%，就會考慮進場。另有網友指出，一旦未來經濟轉弱、聯準會降息，長債價格仍有反彈空間。

不過，反對聲音同樣不少。網友提醒，長天期債券價格對利率高度敏感，即使票面收益率變高，殖利率若繼續上升，債券價格仍可能持續下跌；台灣投資人若透過美債ETF布局，還要承擔美元匯率波動。也有人直言，過去兩年不少投資人就是抱著「等降息」進場，結果一路套牢，因此目前最大的爭議已不是美債會不會違約，而是殖利率究竟還要升到多高才真正見頂。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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